세계 각국 고급 과학두뇌 유치 사활 中 ‘천인계획’, 과학자 수천명 유턴 韓 정부 ‘두뇌 유출 특단대책’ 수립 “처우·연구환경 격차 해소 선행돼야”

‘과학 두뇌’를 잡기 위해 정부가 특단의 대책을 고심 중이지만, 경쟁적으로 인재를 빨아들이는 기술 선진국과 비교해 여전히 갈 길이 멀다는 목소리가 나온다.

중국, 미국 등이 고급 인재 유치와 양성에 사활을 거는 사이 한국은 아직도 제대로 된 ‘당근책’을 내놓지 못하고 있다는 지적이다. 중국은 전폭적인 지원으로 해외에서 활동한 인재들이 다시 본국으로 귀환하는 ‘인재 유턴’이 활발해지고 있지만 한국은 ‘인재 유입’은커녕 ‘유출’을 막기도 역부족이다.

상대적으로 열악한 처우, 자유로운 연구 환경 조성 등 근본적인 원인을 심층적으로 분석하고 이에 대한 대응책을 마련하는 것이 선행돼야 한다는 지적이다.

▶중국, 해외 과학자에 연구비 등 전폭 지원=14일 글로벌 과학기술계에 따르면 최근 중국의 ‘인재 유턴’ 현상이 두드러진다. 중국은 미국에서 활동하고 있는 자국 과학 인재들의 ‘유턴’에 총력을 기울이면서, 지난 10년간 2500여 명이 돌아오는 성과를 냈다.

중국 정부는 2008년부터 ‘천인계획’ 등 국가 차원의 인재 유치 프로그램을 10년 이상 운영하고 있다. 인공지능(AI)·반도체·자율주행 등 첨단 분야 인재들이 복귀하면 파격적 수준의 정착금과 연구비를 제공하고 있다.

재미 중국 과학자의 귀국 비율은 2010년 48%에서 2021년 67%, 지난해 75%로 급증했다. 실제 최근에는 세계적 블록체인 전문가인 첸징이 15년간의 미국 활동을 접고 지난해 모교인 중국 칭화대 컴퓨터 과학·기술학과 교수로 돌아왔다.

지난해 텐센트는 AI와 빅데이터 관련 최고 권위자로 꼽히는 미국 스탠퍼드대 박사 출신인 장퉁 연구위원을 자사 AI 랩 수석 책임자(주임)로 전격 영입했다. 또 나노공학 석학인 왕중린은 지난해 미국에서 중국과학원(CAS) 산하 연구소로 복귀했다.

천인계획에 뽑히면 다양한 혜택이 부여된다. 선발 프로그램에 따라 50만~100만위안(약 8500만~1억7000만원) 규모 생활보조금을 제공한다. 또 해외 근무지와 동일한 근무 조건을 보장받을 수 있고 의료보험, 자녀교육 지원 등에 대한 혜택도 주어진다. 100만~500만위안(약 1억7000만~8억5000만원)가량의 연구자금도 지원받는다.

중국에 돌아온 인재들은 주로 유명 대학 교수진이나 국가가 운영하는 하이테크 산업단지나 연구소의 연구위원으로 배치되는 것으로 알려졌다.

과학기술계 관계자는 “중국 정부가 오래전부터 인재 유치에 힘쓴 덕분에 세계적 기업들이 탄생하고 중국의 과학기술, IT 경쟁력이 크게 개선됐다”고 말했다.

▶혁신·창의 연구생태계 조성 시급= 반면 우리나라에서는 과학기술 핵심 석·박사 인재들의 해외 엑소더스 현상이 두드러지만 이를 다시 유입할 당근책은 부족한 실정이다. AI·반도체 분야 등의 기업 인재들도 기회만 닿으면 미국·유럽 등으로 건너가고 일부는 중국으로 빠져나가고 있다. 이에 과학기술정보통신부는 ‘과학·기술 인재 유출 방지 및 유치 대책 마련을 위한 민관합동 태스크포스(TF)’를 구성, 조만간 새 정부 첫 인재 정책을 내놓을 계획이다.

범부처가 협업해 비자, 주거, 교육, 취업 등 전주기 정착 지원 서비스를 마련하고 2023년 388명 순유출로 떨어진 우수 과학자 유출입 규모를 2030년 500명 이상 순유입하기로 했다.

민관합동 TF는 이공계 진로 기피, 국내 양성 인재의 해외 이탈, 이공계 재직자들의 사기 저하 등 과학기술 인재 생태계 전반에 걸친 문제의 근본 원인을 재진단, 범정부 대책의 구성 방향, TF를 통해 발굴된 후보 과제 등을 중점적으로 검토하고 있다.

하지만 정부의 이 같은 대책 마련에도 불구하고 실효성에 대해서는 의문이라는 지적이 나온다. 실제 미국 빅테크로 간 우수 인력들에게 국내 교수직 등을 제안해도 대부분 돌아올 매력이 떨어진다며 거절하기 일쑤다. 국내에서 아무리 파격적 조건을 제시해도 해외에서의 연봉을 맞출 수 없고 연구 환경도 이를 따라갈 수 없기 때문이다.

과학기술계 관계자는 “우수 과학자의 해외 유출 문제는 오래전부터 지적되어 온 문제로, 2012년부터 브레인 리턴이란 명목으로 정권에 상관없이 대규모 예산을 투입했으나 실효성이 거의 없었다”며 “정부와 기업, 대학 등이 국내의 고급 두뇌들을 키우고 해외 핵심 인재들을 귀국시킬 수 있도록 범국가적으로 혁신·창의 생태계를 조성하는 게 시급하다”고 말했다.

구본혁 기자