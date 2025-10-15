㈜메디앙스의 대한민국 대표 유아 위생 브랜드 비앤비(B&B)가 지난달 선론칭한 ‘비건 무알콜 제균 스프레이’가 출시 직후 1차 물량 완판을 기록하며 소비자들의 큰 관심을 모았다.

생활 전반에서 위생 관리가 일상이 된 가운데, 자극 없이 사용할 수 있는 제균제에 대한 소비자 수요가 빠르게 증가하고 있다. 비앤비 ‘비건 무알콜 제균 스프레이’는 이러한 트렌드 속에서 ‘무알콜·무향료·무색소’ 포뮬러와 한국비건 인증, 피부 자극 테스트 완료 등 안전성과 기능성을 두루 갖춘 제품으로 주목받고 있다.

출시 직후부터 제품력과 안전성을 높이 평가하는 소비자 반응이 잇따르고 있다.

“향이 없어 아이 장난감이나 침구에도 부담 없이 쓸 수 있다”, “무알콜이라 냄새 자극이 없고 손에 닿아도 건조하지 않다” 등 사용감과 안전성에 대한 만족도가 높았다. 특히, “아이와 반려동물이 함께 생활하는 집에서도 안심할 수 있다”, “운동화, 매트, 소파 등 세균이 걱정되는 곳마다 다양하게 활용 가능하다”는 평가가 이어지며 비앤비는 ‘온 가족이 함께 쓰는 안심 제균제’로서 소비자 신뢰를 더욱 공고히 하고 있다.

비앤비 관계자는 “출시 직후 예상보다 빠르게 완판돼 최근까지도 입고와 품절이 반복되고 있다”라며 “가족 모두가 안심하고 사용할 수 있는 제균제를 찾는 소비자들의 신뢰가 높은 결과로 이어진 것 같다”라고 전했다.

비앤비는 이 같은 성원에 보답하고자 2차 물량을 재입고 했으며 10월 13일부터 31일까지 네이버 스마트스토어와 공식몰 아이맘에서 특별 런칭 프로모션을 진행할 예정이다. 행사 기간 동안 해당 제품 할인쿠폰 증정과 무료배송 혜택이 제공된다.

‘비앤비 비건 무알콜 제균 스프레이’는 순수한 물에서 얻은 성분으로 생활 속 대표 유해세균 7종을 99.9% 살균하는 제품이다. 살균이 필요한 모든 순간에 알코올 특유의 냄새나 자극이 없어 아이부터 성인, 반려동물과 함께 생활하는 가정에서도 폭넓게 활용 가능한 것이 특징이다.

비앤비는 앞으로도 온 가족이 안심할 수 있는 위생 제품군을 지속 확대하며, 생활 위생의 새로운 기준을 이어간다는 계획이다.