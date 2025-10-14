이영록 교육장과 군청 공직자 150여 명, 대화와 공감 중심 소통 행사 진행 “행정과 교육 손잡을 때 아이들 성장도 단단해진다”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 지난 13일 군청 대회의실에서 봉화교육지원청 이영록 교육장과 군청 공직자 150여 명이 함께하는 ‘봉화 기관장 토크콘서트(BONG-TALKs)–교육장편’을 개최했다.봉화 교육, 세상을 품고 미래를 디자인하다’를 주제로 열정적인 강연을 선보였다.

이번 토크콘서트는 단순한 정책 설명을 넘어 대화와 공감에 초점을 맞춘 소통형 프로그램으로, 군과 교육지원청이 한자리에 모여 지역교육의 비전과 협력 방안을 모색하는 자리였다.

교육지원청의 역할과 교육 현장의 변화, 봉화교육의 비전을 사례 중심으로 설명하며 참석자들의 이해와 공감을 이끌었다.

특히 이번 행사에서는 직원들이 사전에 제출한 질문을 QR코드를 통해 받고, 현장에서는 ‘밸런스 게임’, ‘질의응답’, ‘직원 인터뷰’ 등 참여형 코너가 진행돼 유쾌한 분위기 속 활발한 소통이 이뤄졌다.

“교육지원청에도 방학이 있나요?”, “행정과 교육의 직급체계는 어떻게 다른가요?”, “AI 시대, 교육현장에는 어떤 변화가 필요한가요?” 등 현실적 질문이 쏟아지자, 교육장은 실제 사례와 경험을 곁들여 진솔한 답변을 이어갔다.

이영록 교육장은 “교육의 중심에는 언제나 사람이 있다”며, “행정과 교육이 함께할 때 아이들의 성장이 단단해지고, 봉화의 미래도 밝게 열릴 것”이라고 강조했다.

참석자들은 “행정을 통해 교육을 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”, “아이들의 교육과 지역의 미래가 연결되어 있다는 걸 실감했다”며 호응을 보였다.

박현국 군수도 “교육은 지역의 미래를 여는 열쇠”라며, “앞으로도 교육지원청과 긴밀히 협력해 아이들이 즐겁게 배우고 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘봉화 기관장 토크콘서트’는 군수편(9월 3일)에 이어 교육장편(10월 13일), 소방서장편까지 총 3회 시리즈로 진행된다. 군은 이번 릴레이 대화를 통해 기관 간 협력과 상호 이해를 높이고, 공감 중심의 조직문화를 확산할 계획이다.