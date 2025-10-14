[헤럴드경제=최은지 기자] 정부가 연구에 착수한 지 28년 만에 세계 최초 유전자 재조합 탄저백신 개발에 성공하면서 본격적인 백신 비축을 공언해 놓고 정작 내년도 예산은 삭감한 것으로 나타났다.

14일 헤럴드경제가 입수한 ‘2026년 질병관리청 정부 예산안’에 따르면, 2026년 탄저백신 구입 예산은 10만도즈 구매 분량인 32억1100만원이다. 이는 2025년 15만도즈 구매 분량인 48억1700만원보다 약 16억600만원이나 삭감된 액수다.

지난 4월 질병관리청은 제2차 국가비축물자 중장기계획을 확정하고 국내 개발 탄저 백신의 비축 확대를 추진하기로 했다. 최종 비축 목표치는 총 300만도즈로 갈 길이 멀기만 한데, 2025년도 비축 예산보다 오히려 줄어든 것이다.

이에 정부가 공들여 탄저백신 개발에 성공해 놓고 정작 비축 예산안을 삭감했다는 지적이 나오고 있다.

탄저균은 치명률이 97%에 달해 불특정 다수에게 직접 살포하는 테러 물질로 개발됐다. 특히 장기간 생존이 가능해 공기 중 살포가 쉬워 국가 차원의 대응이 요구되는 고위험 병원체다. 우리나라는 2000년부터 국내 법정감염병 중 가장 위험이 높은 1급 감염병으로 지정해 관리하고 있다.

국내에서는 발병 사례가 드물지만 최근 해외 유입과 테러 위험이 커지며 세계 각국이 관리에 비상이 걸렸다. 라오스에서는 지난해에만 탄저병 감염 사례가 129건이 보고되고 1명이 사망했고, 라오스와 국경을 맞대고 있는 태국 북동부 묵다한주에서 31년 만에 탄저병 사망자가 발생했다.

국내 발병 사례가 드물다고 안심할 수는 없다. 우리나라에서는 지난해 북한의 오물풍선으로 생물 테러 가능성에 대한 경각심이 높아졌다. 오물풍선은 발열 타이머를 달아 폭파해 떨어뜨리는 방식인데, 여기에 생물 테러 물질을 넣어 살포할 수 있다는 우려가 제기됐다.

인구밀집도가 높은 서울에서 탄저균 테러가 발생할 경우 피해는 기하급수적이다. 탄저균은 공기 중에 100㎏만 살포돼도 최대 300만명의 사망자가 발생할 수 있는 치명적인 살상용 무기다.

질병청은 1997년 탄저백신 자체 개발을 시작, 1998년 후보물질 특허를 취득했고, 2002년부터 연구용역 사업을 통해 GC녹십자와 탄저백신 개발을 공동으로 진행, 지난 4월 국산 39호 신약 ‘배리트락스주’가 식품의약품안전처의 허가를 받았다.

특히 배리트락스주는 유전자 재조합 기술로 탄저균 방어 항원 단백질을 제조·상용화 한 최초의 의약품이다. 기존 백신에는 탄저균 배양액을 정제하기 때문에 미량의 독소가 포함돼있지만(약독화 생백신), 신약의 경우 독소를 생산하지 않는 균주를 사용해 순수한 방어 항원을 만들어 부작용 위험을 현저히 줄였다.

국산 탄저백신 개발 이전까지 정부 비축분은 생물테러 대응요원과 국민 치료를 목적으로 1000명분을 전액 수입해 비축해 왔다. 비축분이 턱없이 부족하다는 지적에 그동안 정부는 “탄저 백신 개발에 성공해 국산화하면 비용도 절감하면서 테러에 대비해 충분한 양을 비축할 수 있다”고 답해왔다.

국회 보건복지위원회 김예지 국민의힘 의원은 “28년 만에 세계 최초 유전자 재조합 방식의 국산 탄저백신이 개발된 것은 K-백신 기술력을 보여준 대표적인 사례”라며 “탄저균은 단 한 번의 테러로도 수백만 명의 목숨을 앗아갈 수 있는 고위험 병원체인 만큼 국민의 생명과 보건 안보를 지키는 국가 차원의 일원화된 정책 지원이 필요하다”라고 지적했다.

이어 김 의원은 “백신주권은 민간의 기술력뿐만 아니라 정부의 안정적인 비축 계획과 재정적 뒷받침이 함께할 때 비로소 완성된다”며 “정부는 탄저백신 비축 예산을 즉각 재검토하고, 생물테러와 신종감염병에 대응할 국가방어체계를 현실화해야 한다”고 촉구했다.