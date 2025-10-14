‘우리금융 다함께 페스타’ 연계해 3만 네이버페이포인트 추가 증정

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 그룹의 ‘우리금융 다함께 페스타’와 연계해 알뜰폰 서비스 ‘우리WON모바일’ 신규개통 고객에게 10월 한 달간 최대 37만2000원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 연다고 14일 밝혔다.

우리은행은 우선 이벤트 참여 고객에게 다양한 네이버페이(Npay) 포인트와 쿠폰, 요금할인 등을 최대 34만2000원 규모로 제공한다. Npay포인트는 ▷이벤트 응모 시 3만 Npay포인트 ▷이심(eSIM) 개통 시 2만 Npay포인트 ▷추천코드 입력 시 추천한 사람과 추천받은 고객 각각 5만 Npay포인트 등이다.

우리WON모바일 멤버십 가입 고객은 연 최대 6만원 상당 쿠폰과 ‘청년드림100GB+’ 개통 시 1년간 최대 5만2800원의 요금할인을 받을 수 있다.

오는 31일까지 우리금융그룹이 진행하는 우리금융 다함께 페스타 기간 동안 개통 후 이벤트에 응모한 고객은 3만 Npay포인트를 추가로 받아 37만원 이상의 혜택을 누릴 수 있다.

우리은행 관계자는 “통신과 금융을 결합한 차별화된 서비스로 고객의 생활비 부담을 줄일 수 있게 됐다”며 “특히 이번 10월 이벤트를 통해 더 많은 고객이 통신비 절감 혜택을 경험하길 바란다”고 말했다.