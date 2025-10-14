PV5 기반 자율주행차량 글로벌 첫 공개 UAE 현지 실증 서비스 모델 등 소개도

[헤럴드경제=유재훈 기자]오토노머스에이투지(대표 한지형·이하 에이투지)는 중동 최대 ICT 박람회 ‘자이텍스 글로벌(GITEX GLOBAL) 2025’에 참가해 자율주행 기술력을 알린다고 14일 밝혔다.

에이투지는 13일(현지시간)부터 닷새간 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 자이텍스 글로벌 2025’에서 UAE의 글로벌 AI 우주기술 기업 스페이스42와 함께 공동 전시를 진행한다.

스페이스42는 2021년 UAE 최초로 ‘TXAI(티엑스에이아이)’ 로보택시 서비스를 선보였으며, 현재까지 무사고와 함께 약 60만㎞의 자율주행 누적 주행거리와 2만 건의 승객 운송을 기록 중이다. 해당 차량들은 사디야트(Saadiyat), 야스(Yas), 알 마리야(Al Maryah), 알 림(Al Reem) 섬과 아부다비 공항에서 운행되고 있다. 스페이스42(구 바야낫)는 작년 에이투지와 중동 현지에 자율주행 합작법인 설립 협약을 체결해 현재 막바지 단계를 밟고 있다.

에이투지는 이번 전시를 통해 K-자율주행 기술의 현지화와 UAE 실증 서비스 모델 등 UAE 스마트 모빌리티 생태계 구축 방향 및 자율주행 기술 로드맵을 소개한다. 또 2025 APEC에 투입하는 기아 PV5 기반 레벨4 자율주행차를 글로벌 시장에 첫 공개한다.

PV5 기반 레벨4 자율주행차는 기아의 전동화 플랫폼과 에이투지의 AI 자율주행 알고리즘이 결합된 ‘K-자율주행 연합’ 모델로, 현재 경주 APEC 2025를 위한 현장에서 공식 운행되며 기술적 안정성과 안전성을 입증하고 있다.

에이투지는 이번 전시를 계기로 기아와 협업을 더욱 강화해 UAE를 비롯한 중동 시장을 본격화한다. 내년 초 기아가 현지에서 출시 예정인 중동향 PV5를 토대로 레벨4 자율차를 제작해 현지 실증 및 상용 서비스 구축 프로젝트를 추진하며, K-자율주행 기술을 중동의 도시 교통 환경에 최적화해 나갈 예정이다.

한지형 에이투지 대표는 “자이텍스 글로벌 2025는 전세계 미래 기술 기업들이 각축전을 벌이는 무대로, 이번 공동 전시는 K-자율주행 기술을 중동과 글로벌에 선보이는 정식 데뷔 무대이기도 하다”며 “APEC 2025 공식 자율주행 운영사로서 기술력을 입증한 만큼, 기아 및 스페이스42와 협력해 중동에서 자율주행 상용화를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.