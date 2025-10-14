18∼19일 시청…전국 사회적경제기업 참여

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 광주사회적경제지원센터와 함께 오는 18~19일 이틀간 시청 일원에서 ‘제4회 광주사회적경제박람회’를 개최한다.

올해 박람회는 ‘나와 가치; 나를 위한 소비가 가치 있는 소비로’를 주제로, 시민이 일상에서 사회적경제의 가치를 쉽게 접하고 공감할 수 있도록 기획됐다.

행사는 광주시가 주최하고, ㈔광주사회적경제연합회, 광주사회적경제지원센터, 사회적경제박람회 추진위원회가 공동 주관한다.

이번 박람회 참여는 오전 10시 개장해 18일은 오후 8시까지, 19일은 오후 6시까지 운영된다.

행사장에는 ▷사회적경제 기업 홍보·판매관 ▷정책홍보관 ▷학술행사관 ▷시민참여 체험존 ▷사회적경제 창업 상담관 등 총 120여 개 부스가 마련된다.

광주지역에서는 ▷협동조합 만들고(핸드메이드 공예) ▷틔움직업재활센터(우리밀 쿠키·빵) ▷더좋은커피협동조합(수박 탄산수·커피) ▷청춘발산협동조합(재활용 체험) ▷수떡공예교육문화원(과일모찌 만들기) 등 다양한 사회적경제 기업이 참여한다.

18일 오후 5시10분에는 시청 실내 특설무대에서 개막식(오프닝파티)이 열린다. 브라스 밴드 공연을 시작으로 환영사, 축사, 사회적경제 유공자 표창, 퍼포먼스가 진행되며 시민과 기업 관계자 등 약 200여 명이 참석할 예정이다.

특히 강형욱 반려견 훈련사의 특강 ‘알콩달콩 마이펫’, 심리상담가 이호선 교수(숭실사이버대학교)의 강연 ‘관계 회복 캠프’, 청소년 대상 사회적경제 골든벨, 가족 자랑대회, 소셜마켓 가치플러스 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

이밖에 학술 행사 5종, 스탬프 투어, 소셜 플레이존(전래놀이), 무장애 축제 지도 체험, 친환경 고체비누 만들기, 버블쇼 등을 체험할 수 있다.

이번 박람회는 다회용기, 개인컵, 장바구니 사용을 권장하며, 탄소배출 저감을 위한 친환경 방식으로 운영된다.