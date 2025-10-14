[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 신규 지방공무원의 안정적인 업무 적응과 성장을 돕기 위한 ‘신규공무원을 위한 성장입문서’ 5종을 제작해 배포했다.

이번 성장입문서는 전국 최초로 신규공무원 공직 적응과 실무 역량 강화 과정을 체계화한 맞춤형 교육자료다. 지난 1월부터 도내 25개 지역으로 확대한 온보딩･멘토링 프로그램의 후속 조치로 마련됐다.

총 5종으로 제작된 입문서는 교육 행정 4종 ▷행정공통 ▷급여 ▷지출계약 ▷물품과 기술직 분야로 구성됐다. 행정공통 분야는 모든 직렬의 신규공무원에게 필요한 공통 기초 내용을, 그 외 분야는 관련 기초 실무 사항을 담았다.

또한 신규공무원이 평소 어려워하는 법령과 지침을 선배가 직접 알려주는 듯한 질문과 답변(Q&A) 형식으로 쉽게 설명해 초임자의 행정 절차 이해를 돕고 발령 초기 업무 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

특히 기술직 분야는 안전·하자 관리 등 공통 내용을 비롯해 건축·토목·기계·전기 등 전문영역별 주요 공정을 중심으로 구성해 기술직 신규자의 전문성 향상을 돕는다.

성장입문서는 10월 초 교육행정분야(4종) 홈페이지 탑재를 시작으로 다음달 1일 기술직 분야가 순차적으로 배포될 예정이다. 향후 12월 경기도교육청율곡연수원 주관 신규 임용예정자 연수에서 실물 책자로 제작·배포해 활용력을 높일 예정이다.

도교육청은 온보딩･멘토링 프로그램, 성장입문서 보급 이외에도 다양한 방안을 마련해 신규공무원의 공직 적응과 실무 역량을 높이는 지원을 확대할 방침이다.