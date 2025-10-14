유용원 의원, 위성업체 ‘아이스아이’ 사진 입수 총 10㎞ 달해…“작계 반영 등 군사 조치 시급”

[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 군사분계선(MDL) 북측 지역에 설치한 방벽의 실체가 위성사진을 통해 드러났다.

유용원 국민의힘 의원이 합동참모본부의 설명과 유럽 위성업체 ‘아이스아이’로부터 입수해 14일 공개한 위성사진을 보면 북한은 4개 북방한계선 일대에서 각 지역별로 약 2.5㎞ 길이의 대전차방벽을 세운 것으로 확인됐다.

북한이 건설한 대전차방벽의 세부 설치 지역과 총길이 등 구체적인 실체가 확인된 것은 이번이 처음이다.

북한이 현재까지 건설한 대전차방벽을 모두 이으면 약 10㎞에 달한다.

이들 방벽은 문산과 적성, 철원, 고성의 북측 지역에 구축됐다.

높이 4~5m의 대전차방벽은 남쪽으로 폭 2m의 콘크리트 벽을 쌓고 콘크리트 벽 뒤로 흙을 두텁게 쌓아 벽을 지지하는 형태다.

아이스아이의 20㎝급 합성개구레이더(SAR) 위성으로 최근 촬영한 위성사진을 보면 남북 군사분계선(MDL) 주변으로 선명한 흰색 줄이 확인되는데, 마치 한반도 허리를 가로지르는 ‘한반도판 베를린 장벽’을 연상케 했다.

현재 북한은 대전차방벽 구축 작업은 실시하고 있지 않지만 방벽 주변으로 시야를 확보하기 위한 대대적인 불모지 조성 작업을 진행 중이다.

유 의원은 “북한의 대전차방벽은 그들이 내세우는 ‘두 국가론’을 상징적으로 보여주는 구조물”이라며 “이를 자신들의 내부 정치에 적극 활용하려는 것”이라고 평가했다.

이어 “유사시 방벽은 우리 군이 회피기동하거나 폭파하는 방법으로 극복해야 할 군사적 장애물에 해당한다”면서 “우리 작계상에 적극 반영하는 등 군사적 조치가 시급하다”고 강조했다.