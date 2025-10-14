[헤럴드경제=신현주 기자] 이마트는 노브랜드에서 아우어베이커리 협업 상품 5종을 출시한다고 14일 밝혔다.

아우어베이커리는 전국에 25개 매장을 운영하는 프리미엄 베이커리다. 디즈니, 그룹 제로베이스원 등과 협업하며 MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생자) 고객 사이에서 이름을 알렸다.

노브랜드는 오는 16일 아우어베이커리의 대표 메뉴인 ‘더티초코’ 콘셉트를 활용해 초콜릿과 그래놀라, 페이스트리 등 신제품을 선보인다. 더티초코는 페이스트리에 다크 초콜릿을 덮고 카카오파우더를 뿌린 메뉴다.

제품 5종은 이마트와 노브랜드 전문점, SSG닷컴(쓱닷컴) 이마트몰 등에서 구매할 수 있다.

앞서 노브랜드는 지난 3월 유기농 차 브랜드 ‘슈퍼말차’와 함께 상품 5종을 내놓았다. 해당 상품은 현재까지 70만개 이상 판매됐다. 20·30대가 고객의 36%를 차지했다.

이마트 관계자는 “올해 10주년을 맞은 노브랜드는 앞으로 10년을 위해 다양한 시도를 하고 있다”며 “앞으로도 젊은 브랜드와 협업을 통해 20·30대 고객이 이마트를 찾는 이유를 만들 것”이라고 말했다.