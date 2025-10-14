“민주당, 권한 남용해 사법부·대법원장 능멸”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 지난 13일 사법부를 향해 “지금 당장 대통령에 대한 재판을 다시 시작하라”고 했다.

장 대표는 전날 밤 페이스북에 “국정감사 첫날, 더불어민주당은 국회의원의 권한을 최대한 남용해 사법부와 대법원장을 최대한 능멸했다”며 이같이 적었다.

민주당과 조희대 대법원장은 전날 국회 국정감사장에서 조 대법원장 질의응답 여부를 두고 대립했다. 조 대법원장이 “전례를 찾기 어렵다”며 답변을 거부한 가운데 민주당의 일방적 질의와 국민의힘 항의가 뒤섞이며 국정감사장은 내내 혼란스러웠다.

이에 장 대표는 이재명 대통령의 대통령 취임과 함께 중단된 형사 재판들과 관련해 “법관들은 정당한 재판권을 행사하지 않고 도대체 언제까지 침묵할 것인가”라고 반문했다.

이어 “양심 있는 법관 1명만 있으면 사법부의 독립을 지킬 수 있다”며 “지금 행동하지 않으면 사법부의 내일은 없다”고 주장했다.