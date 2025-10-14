“민주당, 권한 남용해 사법부·대법원장 능멸”

조희대(왼쪽) 대법원장이 지난 13일 오전 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 참석해 장동혁 국민의힘 대표와 인사하고 있다. 임세준 기자
조희대(왼쪽) 대법원장이 지난 13일 오전 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 참석해 장동혁 국민의힘 대표와 인사하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 지난 13일 사법부를 향해 “지금 당장 대통령에 대한 재판을 다시 시작하라”고 했다.

장 대표는 전날 밤 페이스북에 “국정감사 첫날, 더불어민주당은 국회의원의 권한을 최대한 남용해 사법부와 대법원장을 최대한 능멸했다”며 이같이 적었다.

민주당과 조희대 대법원장은 전날 국회 국정감사장에서 조 대법원장 질의응답 여부를 두고 대립했다. 조 대법원장이 “전례를 찾기 어렵다”며 답변을 거부한 가운데 민주당의 일방적 질의와 국민의힘 항의가 뒤섞이며 국정감사장은 내내 혼란스러웠다.

이에 장 대표는 이재명 대통령의 대통령 취임과 함께 중단된 형사 재판들과 관련해 “법관들은 정당한 재판권을 행사하지 않고 도대체 언제까지 침묵할 것인가”라고 반문했다.

이어 “양심 있는 법관 1명만 있으면 사법부의 독립을 지킬 수 있다”며 “지금 행동하지 않으면 사법부의 내일은 없다”고 주장했다.


sunpine@heraldcorp.com