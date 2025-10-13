“축하해 줘 감사, 잘 살겠다” 소감 글

[헤럴드경제=한지숙 기자] 밴드 노브레인의 보컬 이성우(49)가 품절남이 됐다.

이성우는 13일 자신의 인스타그램에 “오늘 와주신 여러분들, 다 너무 감사했다. 미흡한 점이 있어도 신랑이 띨빡해서 그러니 넓은 마음으로 이해해주세요”라고 결혼식 소감을 남겼다.

이어 “축하해주신 여러분들 너무 감사했습니다. 잘 살겠습니다”라고 다짐했다.

함께 올린 사진 속 이성우는 턱시도를 입고 웨딩카에 앉아 환하게 웃고 있다. 옆에 앉은 신부는 웨딩드레스를 입고 면사포를 쓰고 있다. 이성우는 비연예인인 아내의 얼굴을 공개하지 않기 위해 반려견 스티커를 붙여 장난스러운 분위기를 더했다.

신부는 가수 임영웅의 영어 선생님으로 알려졌다.

앞서 임영웅은 지난 8월 KBS2 ‘불후의 명곡’에서 이성우와의 친분을 소개하면서 “형님의 아주 가까운, 예비 형수님께서 제 영어 선생님”이라고 밝혀 관심을 끌었다. 임영웅은 “형수님이 천사 같고, 아름다우시며 성격도 좋으시다. 어떻게 형이랑 이렇게 잘 맞지? 할 정도”라며 “형님이 원래 결혼 생각이 없었는데 갑자기 결혼 얘기를 했을 때 제가 너무 좋았다”고 말했다.

1976년생인 이성우는 1996년 노브레인을 결성하고 리더이자 보컬로 활동해 왔다. ‘넌 내게 반했어’ ‘밤이 깊었네’ ‘비와 당신’ 등이 대표곡이다.