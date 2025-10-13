“화재 무관 시스템 복구 완료”

[헤럴드경제=이태형 기자]김민재 중대본 제1차장(행정안전부 차관)은 13일 오후 정부서울청사에서 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 관련 브리핑을 열고 “대구센터로 이전할 대상 20개를 선정했고, 일부 시스템은 민간 클라우드사와 소관부처와 협의를 완료해 이전을 시작했다”고 말했다.

김 차장은 “대구센터로 이전하지 않는 시스템의 경우, 대전센터 내 타 전산실 이전을 위한 작업으로 5전산실과 6전산실에 신규 장비 설치를 완료하고 서비스별 순차적으로 이전할 것”이라고 설명했다.

엎서 중대본은 분진과 화재 피해를 직접적으로 입은 7전산실과 7-1전산실의 시스템을 장비수급 상황 등을 고려해 대구센터로 이전하거나 대전센터 내의 타 전산실로 이전하기로 했다.

중대본에 따르면 국정자원 대전 본원 1∼6전산실에 있는 행정 정보시스템 중 5층 화재와 무관한 시스템은 지난 5일 복구가 완료됐다.

5층에 있는 8전산실은 분진제거와 전원공사 작업이 지난 11일에 완료돼 전기 공급이 재개됐다.

김 차장은 “다수 시스템이 7전산실 장비를 활용해 즉시 복구는 어려운 상황”이라며 “7전산실 장비에 저장된 데이터 등을 우선 복구한 후 시스템도 순차적으로 복구하겠다”고 밝혔다.

한편 전체 시스템 709개 중 이날 12시 기준 260개(36.7%) 시스템이 복구됐고, 1등급 시스템 40개 중에서는 30개(75.0%), 2등급 시스템 68개 중에서는 35개(51.5%)가 복구돼 운영 중이다.

주말동안 기존 700여명 복구 인력 외에 제조사 복구인원 80여명이 추가 투입돼 복구 작업이 진행되고 있다