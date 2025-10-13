[헤럴드경제=유혜림 기자] 롯데카드는 해킹 사고로 민감정보가 유출돼 부정사용 피해 가능성이 있는 고객 28만명 중 82%인 약 23만명을 대상으로 카드 재발급 신청과 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 조치를 했다고 13일 밝혔다.

이중 카드 재발급 신청은 약 22만건이고 일부 특수카드를 제외한 재발급 조치는 완료됐다는 설명이다. 롯데카드는 아직 카드 재발급을 신청하지 않은 고객에 대해선 이달 15일부터 해당카드의 온라인 가맹점 이용을 제한하는 방식으로 부정결제 가능성을 차단할 방침이다.

해당 고객을 대상으로 추가 안내 문자 및 전화를 계속해 카드 재발급 조치가 신속하게 이뤄지도록 하겠다고 밝혔다.

고객정보가 유출된 전체 고객 297만명 중에는 약 146만명(49%)을 대상으로 보호 조치했다고 밝혔다. 롯데카드는 이 가운데 민감정보가 유출되지 않은 269만명은 유출된 정보만으로는 카드 부정사용 발생 가능성이 없다고 덧붙였다.

지난 달 1일부터 전날까지 롯데카드 전체 재발급 신청은 약 121만건이며 이 중 약 98%(약 119만건)가 재발급이 완료됐다. 하루 최대 카드 발급량을 확대하고 공카드 물량을 충분히 확보하면서 현재 지체 없이 재발급이 가능해졌다고 밝혔다.

아울러 롯데카드는 현재까지 이번 해킹 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 소비자 피해로 이어진 사례는 확인되지 않았다고 밝혔다.