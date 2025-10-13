서울시 ‘신통기획2.0’ 첫 적용 속도전 용적률 300→331.9%, 49층 5900호 추가 655가구 중 공공분양 195가구 2031년까지 강남에 2.5만채 공급

서울 강남구 대치동의 대표 노후단지 은마아파트가 2030년 재건축 착공에 들어간다. 새로 지어질 은마아파트 입주는 2034년 이뤄질 전망이다.

서울시는 13일 은마아파트를 시작으로 ‘신속통합기획(신통기획) 시즌2’ 적용을 확대해 강남일대 주택 공급에 속도를 내겠다고 밝혔다. 이에 따라 2031년까지 강남구에서만 2만5000호를 착공할 계획이다.

신통기획 시즌2는 정비사업 절차를 대폭 단축한 것이 특징이다. 기존 신통기획 도입으로 정비구역 지정 기간을 5년에서 2년으로 줄였던 데 이어, 시즌2를 통해 추가로 1년을 단축해 전체 정비기간을 기존 평균 18년 6개월에서 12년 수준으로 최대 6년 6개월 단축할 수 있게 됐다.

오세훈 서울시장은 이날 은마아파트 재건축 현장을 방문해 “서울시의 명확한 주택공급 원칙은 민간이 주도하고, 공공은 적극적으로 지원해 시민이 원하는 곳에, 좋은 품질의 주택을 빠르게 공급하는 것”이라며 “은마 재건축을 시작으로 노후 주거지의 민간 정비사업을 신속히 추진해 핵심 지역 내 주택 공급을 앞당기겠다”고 했다.

은마아파트는 1979년 준공된 14층·4424가구 아파트로, 10여년간 재건축 사업이 정체돼왔다. 서울시는 해당 단지에 신통기획 시즌2 뿐 아니라 역세권 용적률 특례도 첫 적용해, 속도를 높이는 한편 주택 공급을 늘렸다. 은마아파트는 법적 상한의 최대 1.2배까지 용적률을 완화(300%→331.9%)해 49층, 5893가구의 초고층 단지로 재탄생한다.

용적률 완화에 따른 추가공급분 655가구 중 공공분양주택은 195가구로, 정비사업에서 공공분양이 포함된 것은 이번이 처음이다. 이 외에도 민간 분양 227가구, 공공임대 233가구가 공급된다. 현재 서울시는 은마 외에도 5개 단지에서 역세권 용적률 특례 적용을 검토 중이며, 구역별 여건을 반영해 완화범위를 심의·결정할 예정이다.

서울시 관계자는 이에 대해 “5개 단지는 은마아파트처럼 도시계획위원회를 거쳐 통과되면 발표될 예정이다. 특정 지역보다는 서울시 전체에 나뉘어져 분포돼 있다고 보면 된다”고 설명했다.

이번 재건축에는 공공 인프라 확충 계획도 포함됐다. 단지 내 공영주차장을 설치해 대치동 학원가의 주차난을 해소하고, 개방형 공공도서관·국공립어린이집·치안센터·공원·저류시설 등 생활·안전 인프라를 대폭 강화한다.

은마아파트는 그동안 층수 제한과 GTX-C 노선 지하 관통 문제 등으로 장기간 지연됐다. 2015년 주민 제안으로 추진이 시작됐지만 당시 35층 높이 규제로 계획이 무산됐고, 이후 2022년 말 최고 35층으로 재건축 심의를 통과했다.

2023년 높이 제한이 폐지되면서 올해 1월 신통기획 자문 신청 후 8개월 만인 지난달 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회 심의를 통과했다.

서울시는 은마 아파트를 시작으로 여의도·목동·성수 등 서울 주요 지역에 신통기획 시즌2를 확대 적용해 정비사업의 속도와 공급 실효성을 높인다는 계획이다. 특히 강남 지역을 중심으로 본격 추진해 2031년까지 강남구 2만5000호, 서울 전역 31만호의 주택 공급을 목표로 하고 있다. 정주원 기자