[헤럴드경제=이상섭 기자] 이재명 정부 첫 국정감사가 시작된 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 조희대 대법원장이 자리에 앉고 있다.


