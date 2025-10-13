대용량 하리보 콜라젤리 사흘만에 섭취 복통·고혈압에 병원 行, 급성게실염단

[헤럴드경제=한지숙 기자] 영국의 한 남성이 3㎏ 짜리 대용량 하리보 콜라젤리를 단 사흘만에 먹어 치운 뒤 복통과 고혈압에 시달려 6일간 병원에 입원한 사연이 전해졌다. 식중독인 줄 알았던 남성은 급성 게실염 진단을 받았다.

8일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 잉글랜드 사우스요크셔주(州)에 사는 대형 화물차 소유주 네이선 리밍턴(33)은 1년여 전 야식이 땡겨 온라인 쇼핑몰 아마존에서 18파운드(약 3만4000원)짜리 하리보 콜라젤리 대용량 크기를 구매한 뒤 이같은 봉변을 당했다.

문제는 6.6파운드(약 3kg)에 달하는 젤리를 단 3일 밤 만에 모두 헤치웠다는 것이다. 이는 설탕으로만 약 1만461칼로리를 섭취했다는 뜻이다.

며칠 후 리밍턴은 극심한 복통과 급격한 체온 변화에 시달리며 집에서 쓰러졌다. 그는 하리보 젤리는 생각치도 못하고 이후 먹은 ‘선데이 로스트(오븐에 구운 고기)’로 배탈이 난 줄로만 알았다. 하지만 복통은 점점 더 심해졌고, 침대에서 일어날 수 조차 없었다.

결국 병원을 찾은 리밍턴은 검사 결과 혈압이 위험 수준까지 오른 상태였다. 의료진은 무엇을 먹었는 지 물었고 그는 젤리는 머릿 속에 떠올리지 못하고 선데이 로스트만 먹었다고 답했다. 그러자 의료진은 “체내에 젤라틴 덩어리가 쌓였다. 사탕류를 많이 먹었냐”고 다시 물었고, 그제서야 리밍턴은 “콜라젤리를 좀 먹었다. 3kg 먹었다”고 답했다. 이에 의료진들은 웃었고 리밍턴은 “그게 나쁜 건 줄 몰랐다”고 했다.

리밍턴은 급성 게실염 진단을 받았다. 게실염은 대장에 영향을 미쳐 복통, 고열, 직장 출혈 등을 유발하는 질환이다. 영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 게실염은 대장 벽에 다이버티큘라로 불리는 작은 융기나 주머니로 인해 발생하고, 대부분의 사람들은 증상을 느끼지 못한다. 하지만 제 때 항생제 투여 등 처치를 받지 않으면 드물게 장폐색, 장천공, 복막염 같은 심각한 합병증까지 일으킬 수 있다.

리밍턴은 병원에 입는 6일 동안 금식 상태를 유지하며 입으로 음식이나 음료, 약을 섭취할 수 없었다. 항생제는 정맥 주사를 통해 투여했다.

1년이 지난 현재 리밍턴은 이후 콜라젤리를 한 번도 먹지 않았다. 그는 “외상후 스트레스 장애(PTSD)와 비슷하다. 콜라젤리만 봐도 응급실에 실려 갈 것 같은 기분이 든다”며 “저같은 일을 안 당하려면 무리해서 한번에 몇 kg씩 먹지 말고 적당히 먹어야한다”라고 말했다.

한편 영국에선 비만 규제의 일환으로 이달 1일부터 슈퍼마켓, 온라인쇼핑몰에서 사탕류, 가당 음료, 스낵류 등에 대해 1개를 구매하면 1개를 더 주는 ‘1+1’ 할인을 금지시켰다. 음식점과 카페에서 탄산음료 무료 리필 제공도 금지됐다.

내년 1월부터는 건강에 해로운 식음료는 온라인에 광고할 수 없으며 오후 9시 이후 TV광고도 제한된다.