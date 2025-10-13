-자녀 교육 투자 열기 强, 학원가 접근성과 아파트 가격 비례

-학원가 일대 대규모 주택 공급도 어려워…희소가치 높아

높은 교육열로 입시 경쟁이 치열해지면서 부동산 시장에서도 사교육 인프라 여부가 아파트 값을 결정하는 핵심 변수로 자리매김하고 있다. 자녀 교육에 대한 투자가 주거 선택의 최우선 기준으로 떠오르면서, 명문 학원가와 인접한 단지는 두터운 실수요층을 바탕으로 높은 가격 안정성과 환금성을 보이기 때문이다.

통계청이 발표한 ‘2024년 초중고 사교육비 조사’에 따르면 지난해 전국 사교육비 총액은 29조원을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다. 이러한 사교육 수요 확대와 맞물려, 학원 밀집 지역 아파트에 대한 선호 현상은 더욱 뚜렷해지고 있다.

수도권에서는 서울 대치동·목동, 경기 평촌이, 지방에서는 충남 천안 불당동, 대구 범어동 등이 유명하다. 최근에는 대규모 아파트촌이 생기면서 철산동 학원가도 더욱 팽창하는 조짐을 보이고 있으며, 서울에서도 마포가 떠오르는 학원가로 부상했다. 이들 지역은 타 지역 대비 약 30~35% 더 높은 시세를 형성하며 지역 부동산을 이끄는 구심점 역할을 톡톡히 하고 있다.

하지만 학원가 일대 신규 공급 희소성은 더욱 높아지는 분위기다. 완성된 도심에 자리 잡은 학원가의 특성상 기존 아파트를 허물고 새로 짓는 재건축 사업이 유일한 대안이지만 이마저도 사업성 문제와 까다로운 규제로 인해 실제 공급으로 이어지기까지는 상당한 시간이 소요되기 때문이다.

이러한 가운데, 대한민국 교육 1번지인 목동 학원가와 지역 명문으로 꼽히는 철산 학원가를 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 학세권’ 단지가 공급을 앞둬 3040 학부모 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 현대건설이 올 10월 광명뉴타운 11구역에서 분양하는 ‘힐스테이트 광명11(가칭)’이 그 주인공이다.

‘힐스테이트 광명11(가칭)’은 광명뉴타운 내에서도 교육 환경이 가장 탁월한 입지로 평가받는다. 단지에서 철산역 학원가까지 도보로 이용 가능하며, 국내 사교육의 중심축 중 하나인 목동 학원가도 가까워 자녀의 연령대 및 학년과 성향에 맞춰 폭넓은 교육 인프라를 선택적으로 이용할 수 있다.

공교육 인프라도 탄탄하다. 광명남초를 품은 ‘초품아’ 단지인데다 광덕초, 경기항공고, 명문고 등도 도보로 통학할 수 있다.

단지의 가치는 교육 환경에만 그치지 않는다. 광명뉴타운 약 2만 8천여 가구 중에서도 4,291가구의 최대 규모와 최고 42층의 상징성을 갖췄다. 지하철 7호선 광명사거리역 초역세권 입지로 가산디지털단지, 강남 등 서울 핵심 업무지구까지 환승 없이 이동할 수 있으며, 광명전통시장과 역세권 중심 상권, 안양천 등 풍부한 생활 인프라도 시선을 끈다.

한 부동산 업계 관계자는 “전통적인 명문 학원가와 인접한 단지는 시장의 등락과 관계없이 수요가 꾸준해 자산가치 방어에 유리하다”며 “특히 힐스테이트 광명11처럼 지역 내 학원가와 광역 학원가를 동시에 이용할 수 있는 더블 학세권 입지는 희소성이 높아, 자녀 교육을 마친 후에도 높은 환금성을 기대할 수 있다”고 설명했다.