고인환 평론집 ‘한국문학과 아프리카 문학의 풍경들’ 최정화 소설 ‘호르몬 체인지’

[헤럴드경제=김현경 기자] 경희문인회와 경희대학교는 제34회 경희문학상 수상자로 고인환 평론가와 최정화 소설가를 선정했다고 13일 밝혔다. 수상작은 고인환 평론집 ‘한국문학과 아프리카 문학의 풍경들’과 최정화 소설 ‘호르몬 체인지’다.

고인환 평론가는 경희대학교 국어국문학과 및 동 대학원을 졸업, 2001년 중앙일보 평론으로 등단했다. 2006년 제7회 젊은평론가상을 수상했으며 저서로 ‘정공법의 문학’, ‘문학, 경계를 넘다’ 등 다수의 평론집과 아프리카 출신 작가들의 작품 번역서 ‘프랑쎄파의 향기’, ‘정령의 노래’ 등이 있다. 2017년엔 남아프리카공화국 케이프타운대학 아프리카연구센터의 초청으로 방문 교수로 지내며 연구했다.

수상작 ‘한국문학과 아프리카 문학의 풍경들’은 서구중심의 문학 담론인 ‘근대, 서구, 백인, 남성’ 중심의 시선에서 벗어나 비서구문학으로서의 한국문학과 아프리카 문학에 주목한다. 이는 비서구문학의 소통과 연대를 통해 온전한 세계문학의 생태계를 정초하기 위한 노역의 일환으로, 한국문학과 아프리카 문학 사이의 교차점을 섬세하게 짚어낸 탁월한 비평집으로 평가 받는다. 문학의 경계를 허무는 새로운 시도로 한국 문학 비평이 이질적인 문화권의 문학을 포용하고 확장하는 새로운 가능성을 제시했다는 점에서 의미를 가진다.

최정화 소설가는 경희대학교를 졸업하고, 2012년 창비신인소설상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 2016년 젊은작가상을 수상했으며 ‘지극히 내성적인’, ‘메모리 익스체인지’, ‘호르몬 체인지’ 등 많은 작품을 발표했다.

수상작 ‘호르몬 체인지’는 타인의 호르몬을 주입 받아 생체 나이를 젊게 되돌리는 수술이 가능해진 세상을 배경으로 한 소설로 젊고 건강한 몸을 향한 욕망을 부풀리는 기형적인 시스템, 사회의 방관을 숙주 삼아 빈곤의 악순환은 지속적으로 반복되는 부조리한 사회를 그린다. 사회와 인간 내면의 불안, 기후 위기 등에 천착해 온 최정화는 ‘더 젊고 더 아름다운 신체’를 원하는 인간의 욕망을 일갈하는 데서 그치지 않고 ‘젊음을 살 수 있게 된 근미래’를 묘파하며 날카로운 상상력을 보여준다.

시상식은 오는 31일 경희대학교 서울캠퍼스 중앙도서관 컨퍼런스룸에서 개최된다.

1984년 시작된 경희문학상은 매년 신작을 발간한 경희대, 경희사이버대 출신 문인 중 활발히 활동하고 두드러진 활약을 보인 문인을 선정해 수여하고 있다.