여성 환자 남성의 2배…1인당 진료비 21%↑ 조기선별·상담체계 강화 시급

[헤럴드경제=김용훈 기자] 최근 5년간 우울증과 조울증 환자가 각각 32.9%, 24.9% 늘어난 것으로 나타났다. 특히 10대 이하와 30대에서 증가율이 70~80%대에 달하며, 청소년·청년층 정신건강에 ‘경고등’이 켜졌다는 분석이다.

13일 국회 보건복지위원회 더불어민주당 소병훈 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 2024년까지 우울증(F32·F33) 진료 환자는 총 489만9832명으로 집계됐다. 진료비는 약 3조859억원에 달했다. 같은 기간 조울증(F31, 양극성정동장애) 환자는 총 63만9407명, 진료비는 8109억원으로 나타났다.

10대·30대 중심으로 ‘급증’

우울증 환자는 2020년 83만2483명에서 2024년 110만6658명으로 32.9% 증가했다. 조울증 역시 11만1863명에서 13만9725명으로 24.9% 늘었다.

연령대별로 보면 10대 이하 우울증 환자는 84.3%, 30대는 69.8% 급증했다. 조울증도 같은 연령대에서 각각 63.3%, 45.2% 증가했다. 전문가들은 “학업·취업 등 사회 진입 과정에서의 불안이 청소년·청년층의 주요 위험요인으로 작용하고 있다”고 분석했다.

성별로는 여성 비중이 남성의 약 2배 수준이다. 2024년 기준 우울증 여성 환자는 남성보다 약 38만명, 조울증 여성 환자는 약 3만5000명 많았다.

진료비도 4년새 21% 급등

환자 1인당 평균 진료비 역시 증가세다. 우울증은 2020년 56만8556원에서 지난해 68만7979원으로 21% 올랐고, 조울증은 같은 기간 122만7399원에서 130만4841원으로 6.3% 상승했다. 단순 환자 수 증가뿐 아니라, 치료기간 장기화와 재내원율 상승 등 사회적 부담이 확대되고 있음을 보여준다.

소병훈 의원은 “청소년기와 사회활동 초기 세대에서 정신건강 악화가 뚜렷해지고 있다”며 “병원 중심의 사후 대응만으로는 한계가 있다”고 지적했다.

이어 “학교·직장·가정 단위의 조기선별체계 강화, 상담 접근성 개선, 성별·연령별 맞춤형 정신건강 프로그램 상시화 등 생활밀착형 지원체계 구축이 시급하다”고 강조했다.