4조원 돌파 이후 20거래일 만 연초 이후 합산 개인순매수액 5874억

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 미국 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100에 투자하는 ACE 상장지수펀드(ETF) 2종의 합산 순자산액이 4조5000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF의 합산 순자산액은 전일(10일) 종가 기준 4조5781억원을 기록했다. 지난달 5일 처음 합산 순자산액이 4조원을 넘긴 후 20거래일 만이다.

각 ETF의 순자산액은 ACE 미국S&P500 ETF가 2조5202억원, ACE 미국나스닥100 ETF가 2조579억원으로 집계됐다. 지난해 말과 비교하면 연초 이후 각각 51.60%, 59.06% 성장한 규모다.

지난 2020년 8월에 상장한 ACE 미국S&P500 ETF는 ‘S&P500 Index’를 기초지수로 하며 미국 증시에 상장된 대형 우량주 500개에 분산투자하는 효과를 얻을 수 있다. 2020년 10월에 상장한 ACE 미국나스닥100 ETF는 ‘NASDAQ100 Index’를 기초지수로, 미국 증시 핵심 기술주 100종목이 포함됐다.

두 상품의 6개월 수익률은 각각 21.03%, 29.19%를 기록했다. 1년 및 3년 수익률은 ACE 미국S&P500 ETF가 22.20%, 80.41%, ACE 미국나스닥100 ETF가 30.30%, 119.97%다.

두 상품에 대한 개인투자자 순매수도 이어지고 있다. 개인투자자들은 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF를 연초 이후 각각 3352억원, 2522억원 규모로 순매수해 합산 순매수액 5800억원을 돌파했다. 두 상품의 연 총보수율은 각각 0.0047%, 0.0062%로 동일 지수를 추종하는 국내 상장 ETF 중 최저 수준이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE 미국 대표지수 ETF 2종은 우수한 장기 성과와 낮은 보수를 기반으로 개인투자자 사이에서도 높은 인기를 끌고 있다”며 “이번 순자산 4조5000억원 돌파는 두 상품이 국내 투자자들에게 미국 투자를 위한 장기 투자 수단으로 자리매김한 것을 의미한다”고 말했다.