신규 개통 시 월 최대 3만2000포인트 6개월 제공 앱 회원 가입만 해도 1만 포인트 즉시 지급

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK텔레콤이 자급제 전용 디지털 통신 서비스 ‘에어’(air) 출시를 13일 출시하고, 이를 기념한 다양한 혜택도 선보인다.

SK텔레콤은 13일 에어 서비스의 가입 및 개통을 개시한다고 밝혔다.

에어는 자급제 단말 이용 고객을 대상으로 한 유심(USIM)·이심(eSIM) 단독 가입 서비스다. 꼭 필요한 핵심 기능만을 담은 총 6종의 요금제(5G 전용)로 구성됐다. 가입부터 해지까지 앱에서 고객이 셀프로 간편하고 빠르게 처리할 수 있는 것이 특징이다.

이에 따라 이날 오전 10시부터 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 에어 앱을 다운로드 받을 수 있다.

SK텔레콤은 에어 출시를 기념해 6개월간 매달 1만9000~3만2000포인트를 지급하는 보너스팩 이벤트를 진행한다. 이날부터 별도 공지시까지 에어 앱에서 신규 가입 및 번호이동으로 회선을 개통하는 모든 고객이 대상이다.

신규 회선 고객에게는 가입 요금제에 따라 ▷7GB 요금제, 월 1만9000 포인트 ▷15GB 요금제, 월 2만 포인트 ▷30GB 요금제, 월 2만3000 포인트 ▷71GB 요금제, 월 3만 포인트 ▷100GB&무제한 요금제, 월 3만2000 포인트 등이 6개월 동안 매월 지급된다.

적립된 포인트는 월 5000원까지 요금 납부에 적용해 요금 할인 효과를 누릴 수 있다. 에어 앱의 포인트샵에는 백화점∙편의점∙올리브영을 비롯해 쇼핑, 외식 등 다양한 업종에서 1000여종의 인기 상품이 입점해 있어 잔여 포인트도 일상에서 실용적으로 사용할 수 있다. 포인트 유효기간은 2년으로 오랜 기간 여유롭게 사용할 수 있도록 했다.

또한 서비스 론칭 프로모션으로, 7GB 요금제를 가입한 고객은 가입 시점으로부터 12개월 동안 기본 제공 데이터 소진 후 추가 과금 없이 최대 1Mbps 속도로 데이터를 이용할 수 있다. 혜택 이용 기간이 지나면 최대 400kbps의 데이터 속도제한(QoS)이 적용된다. 본 프로모션은 올해 12월 31일까지 가입한 고객을 대상으로 제공된다.

빠른 개통을 지원하는 에어는 이심으로 개통 시 즉시 개통이 가능하며, 유심 개통은 고객 상황에 맞춰 당일 퀵 배송, 당일 택배, 일반 택배 등 3가지 유심 배송 옵션 중 선택할 수 있다. 출시 기념으로 이심과 유심 발급비용과 유심은 배송 비용까지 1회 무료로 제공된다.

SK텔레콤은 이외에도 앱에서 만보기 기능을 켠 뒤 한 달에 누적 1000보만 걸어도 1000포인트를 받을 수 있는 만보기 이벤트를 진행한다. 또 회선 가입 없이 에어 앱 회원 가입만 해도 포인트를 지급하는 다양한 이벤트도 진행한다. 에어 앱에 회원으로 가입하는 모든 고객에게 1만 포인트를 즉시 제공하며, 한 팀당 10만원의 네이버페이 포인트를 지급하는 친구 초대 이벤트도 실시한다.

상세한 프로모션 내용은 ‘에어’ 이벤트 페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

이승하 SKT air서비스본부장은 “에어는 디지털의 간편함, 쉬운 요금제와 빠른 서비스 등을 제공하는 통신 플랫폼으로 다양한 출시 프로모션을 통해 고객들이 부담 없이 이용할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 차별화된 고객 혜택과 혁신적인 통신 경험을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.