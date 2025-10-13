[헤럴드경제=양대근 기자] 영국 럭셔리 스포츠카 브랜드 애스턴마틴이 차세대 ‘DB12 S’를 출시한다고 13일 밝혔다.

DB12 S는 운전자 중심의 짜릿한 퍼포먼스를 제공하는 DB12를 기반으로 개발됐으며, 더 강력해진 성능과 울트라 럭셔리 요소를 버무려 기본 모델에서 느낄 수 없는 새로운 경험을 선사한다. 여기에 강렬한 외관 디자인과 ‘S’ 전용 인테리어 소재가 더해져 슈퍼 투어러의 새로운 기준을 제시한다는 평가다.

DB12 S는 애스턴마틴 DBX S와 밴티지 S를 비롯해 애스턴마틴의 고성능 버전을 상징하는 ‘S’ 라인업의 가장 최신 모델이다. 애스턴마틴은 1953년 DB3S 로드 레이서를 시작으로 줄곧 기본 모델의 고성능 버전에 ‘S’ 뱃지를 부착했다. 2000년 대 모델인 뱅퀴시 S 1세대(2004)와 2세대(2016)부터 밴티지 S V8 기통(2011) 및 V12 기통(2013), 4인승 고성능 스포츠 세단 라피드 S(2013)까지 ‘S’ 라인업은 애스턴마틴의 퍼포먼스 역량을 보여주는 라인업으로 활약해 왔다.

애스턴마틴 DB12 S에는 한층 더 강력해진 4.0리터 V8 트윈 터보 엔진이 탑재됐다. 최고 출력은 6000rpm에서 기존 대비 20마력 증가한 700마력이 뿜어져 나오며, 최대 토크는 3000~6000rpm 구간에서 800Nm에 달한다. 이를 통해 즉각적인 반응과 압도적인 가속 성능, 325km/h의 최고 속도를 구현한다.

DB12 S의 향상된 퍼포먼스는 새롭게 조율된 배기 사운드를 통해 그 존재감을 내비친다. 쿼드 테일파이프가 적용된 스테인리스 스포츠 배기 시스템은 모든 회전수 구간에서 엔진 주파수를 극대화해 한층 깊고 강렬한 음향을 구현한다. 옵션으로 제공되는 티타늄 배기 시스템은 음량을 1.5dB로 높여 저음부터 고음까지 더욱 풍부한 사운드를 제공하며, 기존 스테인리스 대비 11.7kg 가벼워 경량화에 도움을 준다.

파워트레인 캘리브레이션을 통해 런치 컨트롤 시스템이 최적화되었으며, 기어 변속 시간은 50% 단축해 0-100㎞/h 가속 시간이 기존 모델 대비 단축된 3.4초를 기록한다. 애스턴마틴 엔지니어들은 새로운 S 전용 드라이브-바이-와이어 스로틀 맵(S-specific drive-by-wire throttle map)을 적용해 스로틀 레인지를 더욱 정교하게 다듬었다. 이는 운전자에게 보다 점진적인 페달 감각과 더욱 향상된 연결감, 제어감을 느낄 수 있도록 한다.

DB12 S는 섀시 업그레이드로 운전자의 민첩성, 연결감과 정밀성에 대한 체감을 한층 더 강화했다. 빌슈타인(Bilstein) DTX 댐퍼의 소프트웨어를 기반으로 롤과 피치를 제어를 최적화했으며, 높은 강성의 리어 안티롤바와 세밀하게 조율된 캠버(Camber)·토(Toe)·캐스터(Castor) 값으로 차체의 완성도를 높였다. 이러한 변화는 프론트 엔드 컨트롤(Font-end Control) 주행 시 안정감과 세련된 주행 감각을 더한다.

DB12 S는 쿠페와 애스턴마틴의 컨버터블 버전을 의미하는 ‘볼란테’ 두 가지의 타입으로 생산되며, 고객 인도는 2026년 1분기부터 시작될 예정이다.