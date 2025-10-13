‘바로 서비스’ 더현대 서울·갤러리아 광교 등 4곳서 시작 간단 점검·하루픽 서비스로 고객 편의 강화

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자서비스가 삼성스토어 매장에서도 제품 점검과 상담을 받을 수 있는 ‘바로 서비스’를 13일부터 시범 도입한다.

이번 서비스는 ▷더현대 서울 ▷갤러리아 광교 ▷삼성스토어 삼송 ▷삼성스토어 상도 등 4개 매장에서 먼저 운영된다.

고객은 매장에서 제품 상태를 즉시 진단받는 ‘간단 점검 서비스’와 제품을 맡기면 인근 서비스센터에서 수리 후 돌려주는 ‘하루픽(맡김) 서비스’를 이용할 수 있다.

‘간단 점검 서비스’는 그동안 서비스센터를 방문해야 했던 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 제품의 기본 점검을 매장에서 바로 받을 수 있도록 한 것이 특징이다.

전문 엔지니어가 전용 프로그램으로 제품 상태를 점검하고, 디스플레이 필름 부착 등 간단한 문제는 현장에서 즉시 조치한다.

‘하루픽 서비스’는 고객이 맡긴 제품을 인근 서비스센터로 이송해 수리 후 다시 돌려주는 방식으로, 약 1~2일 정도 소요된다.

스마트폰·태블릿·웨어러블은 모든 매장에서 이용 가능하며, 소형 가전(청소기·전자레인지·프린터 등)은 삼성스토어 삼송점과 상도점에서 제공된다.

‘바로 서비스’는 매장 영업시간 내 이용할 수 있으며, 자세한 내용은 삼성전자서비스 공식 홈페이지(www.samsungsvc.co.kr)에서 확인할 수 있다.

삼성전자서비스는 ‘바로 서비스’를 시범 운영한 후 고객의 서비스 수요를 면밀히 분석하여 향후 운영 방향을 추가 검토할 예정이다.