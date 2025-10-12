[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 12일 오후 중계근린공원에서 열린 ‘조롱박&수세미 만들기 한마당’ 행사에 참석해 주민들과 함께 전통문화를 체험하며 소통의 시간을 가졌다.

이번 행사는 노원놀이마당이 주관한 행사로, 지역 주민들이 전통문화의 멋과 재미를 직접 느끼고 세대 간 소통할 수 있도록 기획됐다.

행사에서는 조롱박과 천연수세미를 활용한 만들기 체험을 비롯해 풍물놀이·탈춤 전통 공연, 윷놀이·제기차기·투호·딱지치기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통놀이 체험 등으로 다채롭게 구성돼 전통문화 축제의 장이 펼쳐졌다.

또, 전통연희단 ‘진광’의 흥겨운 풍물놀이 공연과 마들산대놀이의 탈춤 배우기 체험도 이어져 주민들이 전통예술을 보고, 듣고, 직접 따라 해보는 특별한 시간도 가졌다.

행사장 한편에서는 호박떡과 호박전 등 전통 먹거리가 저렴하게 제공돼 즐거움을 더했다.

오승록 노원구청장은 “이번 행사는 어르신들께는 어린 시절의 추억을 되살리고, 아이들에게는 전통의 소중함을 알려줄 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 세대가 함께 어울리며 문화를 통해 공감하고 소통할 수 있는 자리를 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.