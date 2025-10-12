“속편 될 만한 이야기일 것”

[헤럴드경제=민상식 기자] 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 매기 강 감독이 “더 많은 이야기의 가능성”을 언급했다.

속편 제작 기대감이 높아졌지만, 강 감독은 실사화 소문에 대해선 일축했다.

영국 BBC 방송의 12일(현지시간) 보도에 따르면 강 감독은 유럽 방문 중 공동 연출 크리스 아펠한스 감독과 함께 BBC와 만나 “공식적으로는 말할 수 있는 것은 없다”면서도 “우리가 이 세계에서 이 캐릭터들로 할 수 있는 것이 확실히 더 있다고 믿는다”고 말했다.

강 감독은 “그것이 무엇이 되든지, 속편이 될 만한 이야기이고 우리가 보고 싶어 하는 무언가일 것”이라고도 설명했다.

두 감독은 ‘케데헌’이 실사 영화로 제작될 것이라는 소문은 바로 일축했다.

강 감독은 “애니메이션에 적합한 톤과 코미디 요소가 너무 많다”며 “실사 세계에서 이 캐릭터들을 상상하기란 정말 어렵다. 너무 현실적인 느낌일 거라 나한테는 전혀 통하지 않는다”고 말했다.

아펠한스 감독도 실사화는 좋은 생각이 아니라면서 “애니메이션이 위대한 점은 불가능하게 훌륭한 요소들을 종합할 수 있다는 것”이라며 “루미는 바보 같은 코미디를 보여주다가 1초 뒤 노래를 부르고 돌려차기 한 다음 하늘에서 자유낙하를 할 수 있다”고 말했다.

‘케데헌’이 미국 아카데미상(오스카상)을 휩쓸지도 관심이다.

아펠한스 감독은 “제목만 봐도 오스카를 노린 것 같다”며 “우린 새로운 것을 시도했고 정말 어려웠는데, 그 결과물에 정말 자랑스럽다”며 “사람들이 그에 대해 상을 준다면 멋진 일일 것”이라고 말했다.

온라인상에서 ‘케데헌’은 애니메이션 작품상이나 주제가상, 유력 주자로 거론된다. 주제가상의 경우 영화 한 편당 3곡만 출품할 수 있는데, 넷플릭스는 최고 히트곡 ‘골든’(Golden)이 포함될 것이라고 이미 언급했다.

강 감독은 “‘유어 아이돌’(Your Idol)이 아주 멋지다고 생각한다”고 말했다.

아펠한스 감독은 ‘왓 잇 사운즈 라이크’(What it Sounds Like)를 꼽으면서 “감동적인 부분이 많고 진짜 카타르시스를 안기는 곡”이라고 말했다.