[헤럴드경제=문영규 기자] 과거 입시결과(입결) 최상위를 기록했던 교대의 인기가 식으면서 최근 몇 년 간 학생들도 떠나고 있는 것으로 조사됐다. 학생들의 학업중단율도 2년째 역대 최고치를 기록했다.

12일 한국교육개발원에 따르면 지난해 전국 교육대학교 재학생의 학업중단율은 4.2%에 달하는 것으로 나타났다. 교대생 100명 중 최소 4명이 학업을 중도에 포기한다는 의미다.

2023년에도 교대생의 학업 중단율은 지난해와 같은 4.2%로 2년 연속 역대 최고 기록을 유지 중이다.

‘명문’으로 꼽히는 교대도 이탈자가 속출했다.

대학알리미에 따르면 지난해 서울교대의 중도 탈락 학생 수는 103명이었다. 경인교대는 105명에 달했다.

교대생 학업 중단율은 2019년 1.5%, 2020년 1.7%로 1%대를 보였다. 2018년까지만 해도 대부분 연간 0%대였다.

그러다 2021년엔 2.4%를 기록했고 2022년에는 곧바로 3.2%로 치솟았다가 2023년과 2024년에는 4%대로 상승했다.

다만 이는 2023년과 2024년 각각 5.3%, 5.4%를 기록한 일반대학 재학생의 학업 중단율과 비슷한 수준이다.

이처럼 교대생들의 이탈이 늘게 된 이유는 이른바 젠지 세대(1990년대 중반부터 2010년대 초반에 태어난 세대)들에게 초등학교 교사가 직업적 매력이 떨어지기 때문이란 분석이 나온다.

학부모 민원 등 여러 어려운 상황들이 발생하고 이를 처리해야 하는데 연봉 수준은 대기업 등과 비교하면 턱없이 적은 수준이고 성적에 자신있고 실력있는 학생들은 비슷한 성적으로 다른 진로를 찾게 된다는 것이다.

여기에 학령인구 감소 등으로 신규 채용도 줄어드는 추세에 임용시험 경쟁률이 높아지면서 졸업 후 교사가 되는 것도 쉽지 않아 발길을 돌리게 되는 요인으로 지적되고 있다.

한편 한국교원단체총연합회(교총)가 지난해 실시한 설문조사에서는 ‘다시 태어나도 교직을 선택하겠다’고 답한 교사 비율이 역대 최저인 19.7%였다.