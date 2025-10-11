[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]제579돌 한글날을 맞아 한글의 우수성과 세종대왕의 애민정신을 되새기는 뜻깊은 행사가 성주의 푸른 성밖숲에서 열렸다.

11일 성주군에 따르면 지난 9일 오전 10시부터 정오까지 성밖숲 광장에서 열린 ‘한글의 혼, 붓 끝에 담다’행사는 경북문화재단이 주최하고 (사)한국서예협회 성주지부가 주관했으며 경북도가 후원했다.

이번 행사는 ‘2025 지역문화예술활성화지원사업’ 공모 선정사업으로, 세종대왕자태실이 있는 성주에서 한글의 창제 정신을 기리고 지역민이 함께 한글의 아름다움을 체험하는 자리로 마련됐다.

현장에는 ‘서예 써 보기’, ‘부채 글쓰기’, ‘에코백 예쁜글 쓰기’ 등 무료 체험 부스가 운영돼 가족 단위 방문객과 관광객의 참여로 활기를 띠었다.

특히 길이 수십 미터에 달하는 대형 천 위에 붓으로 ‘훈민정음 서문’을 쓰는 서예 퍼포먼스가 펼쳐져 세종대왕의 뜻을 되새겼다.

이날 행사에는 지역 서예인과 군민, 관광객 등 100여명이 참여해 한글의 창제 의미를 함께 나눴다.

행사를 주관한 한국서예협회 성주지부(지부장 김영희)는 2014년 창립 이후 서예문화 확산과 인재 발굴에 힘써오고 있으며 올해 경북도 서예대전에서 11명이 입상하는 성과를 거뒀다.

이병환 성주군수는 “세종대왕자태실이 있는 성주는 한글 창제 정신을 가장 깊이 간직한 곳”이라며 “이번 행사를 통해 군민이 한글의 아름다움과 서예의 예술성을 느끼며 문화적 자긍심을 높이길 바란다”고 말했다.