앞서 지자체 대상 공모했지만, 신청자 없어 4차 공모에는 민간으로 응모 대상 확대

[헤럴드경제=박병국 기자] 수도권 대체매립지 4차 공모에 민간 사업자 2곳이 최종 응모했다.

서울시와 기후에너지환경부, 인천시, 경기도 등 수도권 대체매립지 4자협의체는 10일 이같은 내용의 수도권 대체 매립지 4차 공모 결과를 발표했다. 공모는 이날 오후 6시 마감됐다.

4자 협의체는 협의 결과 최종 후보지역을 도출하면 그 결과를 공개하는 것으로 합의했다.

4자협의체는 응모부지에 대해 공모조건 등 적합성을 확인하여 후보지역안을 도출할 계획이다. 관할 지자체의 입지 동의 등 설득을 위한 협의조건을 4자 협의체에서 세부적으로 조율한 후 해당 지자체와 협의에 들어갈 계획이다. 4자 협의체가 최종 후보지역을 도출하면 그 결과를 공개하는 것으로 기후에너지환경부와 수도권 3개 시·도는 합의했다.

앞선 세 차례 공모가 참여 지자체 없이 무산됐다. 이번 4차 공모에서는 응모 조건이 기존 세 차례 공모보다 크게 완화됐다.

면적 기준은 기존 90만㎡에서 50만㎡로 완화됐다. 면적기준 대신 용량이 615㎥ 이상일 경우에도 응모할 수 있도록 했다.

기초지방자치단체가 아닌 민간도 부지 공모에 참여할 수 있도록 했다. 민간은 개인, 법인, 단체, 마을공동체 등이 응모할 수 있다. 민간 응모자의 경우 타인의 재산권 침해 예방 등을 위해 응모 부지 토지소유자 80% 이상의 매각동의서를 제출해야 한다.

부지 선정시 지급되는 특별지원금은 3000억원에서 상향했다. 이와 함께 1300억원 상당의 주민편의시설도 지원한다. 매립지 조성으로 얻는 폐기물 반입 수수료 수익의 20% 이내 범위에서 매년 약 100억원의 주민지원기금도 주민들을 위해 쓰인다.

수도권 대체 매립지는 인천 서구 수도권매립지를 대체하는 역할을 한다. 1992년 문을 연 인천 수도권매립지는 2016년까지 사용하기로 했지만 대체매립지를 구하지 못해 현재까지 사용 중이다. 현재 사용되고 있는 서구 3-1매립장은 올해 포화 예정이다.