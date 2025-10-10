[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 공명당 집권 자민당과의 연정에서 이탈한다. 다카이치 사나에 신임 자민당 총재의 총리 지명도 불확실해졌다.

일본 NHK방송은 사이토 데쓰오 공명당 대표가 다카이치 총재와 10일 회담 후 자민당과의 연립정권으로부터 이탈할 것이라는 방침을 발표했다고 이날 보도했다. 공명당의 연정 이탈이 이뤄질 경우 1999년부터 야당 시절을 포함해 26년째 이어온 자민당과 공명당의 연정은 마침표를 찍게 된다.

이날 공명당의 사이토 데쓰오 대표는 다카이치 자민당 총재와 회담을 가진뒤, “자민당과는 더는 같이 할 수 없다는 입장을 전달했다”며 “앞으로 각자의 길에서 최선을 다하자고 악수하고 헤어졌다”고 말했다.

지난 26년간 자민당은 공명당과 연합해 국회의원 선거를 치뤘으며, 총리 선거때는 공명당이 자민당 총재를 밀었다. 하지만 중도 보수를 표방하는 공명당은 다카이치가 신임 총재로 선출된 이후에 자민당의 정치자금 스캔들 문제의 확실한 처리를 요구했다.