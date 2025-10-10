“그렇게 따지면 인사 관여한 김건희 불러야”

“철저히 원칙대로…15일 운영위 증인 채택”

‘국감 증인 3대 원칙’…“재계 증인 최소화”

김병기 더불어민주당 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표가 10일 서울 여의도 국회에서 국정감사 증인채택 관련 브리핑을 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석 여부에 대해 “문제가 없는데 부를 수 있겠느냐”며 사실상 반대 입장을 밝혔다.

김 원내대표는 10일 오전 서울 여의도 국회에서 국정감사 증인 채택 관련 기자간담회를 열고 “김 실장이 총무비서관으로 보임됐을 당시, 참사가 났다든지 무슨 문제가 있었다면 (국감 증인 채택을) 고려해 볼 수 있다”며 “그런데 그런 문제가 없었는데 부를 수 있느냐”고 말했다.

그는 “그렇게 따지면 인사에 가장 관여한 김건희를 불러야 한다”며 “철저하게 원칙대로 하겠다”고 했다. 또한 “이게 정쟁화된 것은 명백하게 야당 때문”이라며 “6개 상임위에서 부르겠다는 등 국감을 정쟁의 장으로 삼는 건 용납하지 않을 것이다. 이건 명확하게 할 것”이라고 강조했다.

김 원내대표는 “15일 운영위가 개최되는데, 그때 증인 채택을 할 것”이라며 “이것과 관련해 개인 의견들이 나오고 있는데, 개인 의견은 고려할 필요가 없다”고도 선을 그었다. 그러면서 “그 분들과 상의한 적 없고 상의할 필요도 없다”며 “공식적인 것은 운영위원장이 운영위에서 정하고 그 외 의견은 크게 고려할 필요가 없다”고 거듭 말했다.

이어 문진석 민주당 원내운영수석부대표도 “문제가 있다면 (김 실장을) 당연히 부르겠지만, 그런 문제 없이 막연하게 정쟁을 야기할 의도라면 받아줄 수 없다”며 “정쟁 땔감용으로 사용되는 건 거부한다”고 밝혔다.

문 수석은 “기관 증인 문제는 간사 간 합의 사항이고, 현재까지 야당의 요구가 없다”며 “야당의 요구가 있다면 얘기를 들어 합리적인 이유와 명분이 되는지를 따져서 결정할 것”이라고 설명했다.

김 원내대표는 ‘국감 증인·참고인 3대 원칙’을 발표하며 재계 인사들에 대한 증인 출석을 최소화하겠다는 방침도 재확인했다. 앞서 민주당은 한미 관세협상 관련 우려가 커진 상황에서 대기업 총수 소환을 지양하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 각 상임위에서 증인·참고인을 대거 채택하자 원내지도부가 이 방침을 다시 언급하며 교통정리에 나선 것이다.

김 원내대표는 “국감에서 재계 증인을 최소화하고, 특히 오너·대표들에 대한 출석을 최소화하겠다”며 “여러 상임위의 중복 출석을 최대한 지양하고, 시간을 정해 집중 질의할 수 있게 하겠다”고 제시했다.

이어 “여러 상임위에서 동일하게 채택된 분들이 있는데, 가장 관련 있는 상임위에서 집중 질의하도록 하겠다”며 “시간을 정해 무한정 대기하는 관례를 최대한 없애겠다”고 강조했다.

김 원내대표는 ‘이미 각 상임위에서 증인·참고인 채택이 의결된 상황에서 3대 원칙 적용이 가능한지 묻는 말에는 “(증인 채택 명단을) 취합해 보니 중복된 게 너무 많았다”며 “정말 불러야 할 증인이 아니라, 단순히 자리를 메우는 증인이 많았다”고 답변했다.

그러면서 “특히 꼭 참석할 필요 없는 대표나 오너를 불러 그런 걸 할 필요가 없겠다고 생각해서 최대한 조정할 것”이라고 했다.


