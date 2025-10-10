美 등 한국산 선케어 ‘사재기’ 열풍 K-인디브랜드 약진 뒤엔 한국콜마 굴절 기반 차단·광학기술 융합 등 차세대 선크림 기술 개발 본격화

최근 미국을 비롯, 세계적으로 한국산 선크림 인기가 급증하면서 한국콜마의 기술력이 재조명되고 있다. 다수의 인디 화장품 브랜드가 세계 선크림 시장에서 약진하고 있는데, 그 제품 기술의 근원이 한국콜마에서 비롯됐기 때문이다.

향후엔 굴절 기반의 자외선 차단 기술, 그리고 선케어를 넘어 피부 위 광학을 설계하는 기술로 진화하는 등 끊임없는 기술 개발이 이어지고 있다. K-뷰티의 현재 뿐 아니라 미래까지 대비하고 있는 셈이다. 최근 월스트리트저널, 워싱턴포스트 등 외신은 한국 선크림을 구매하고자 매장 재고를 싹쓸이 하는 현장을 연이어 보도했다. 최근 미국 소비자 사이에선 한국산 선케어 수요가 ‘사재기’ 수준으로 번지는 중이다. ‘K-선케어’는 가볍고 빠르게 흡수되면서도 강력한 자외선 차단 효과를 지닌 특성이 호평받고 있다.

실제 올해 1~9월 기준 국내 화장품 수출은 약 77억9000만달러에 이른다. 특히 미국과 유럽 시장에서 급성장하고 있으며, 올해 전체 수출액도 역대 최대치가 유력시된다.

K-뷰티가 급성장하는 데에는 소비자의 감성 코드를 빠르게 읽고 반응하는 인디 브랜드들의 민첩함, 그리고 그 기획을 현실화해주는 기술력이 있었기 때문이다. 라운드랩, 스킨1004, 조선미녀, 하루하루원더 등 국내 인디 브랜드의 독특한 콘셉트를 구현하는 데에는 한국콜마의 기술력이 담겨 있다. 한국콜마가 개발한 선케어 제품은 다양한 브랜드명을 통해 미국 아마존 선케어 카테고리 상위권 진입, 프랑스 세포라 지속 입점, 태국·베트남 등 동남아 주요 드럭스토어 판매 순위 상위권 진입 등으로 이어졌다. 한국콜마의 기술력이 세계적으로 인정받았다는 의미다. 차세대 선크림 기술 개발도 이어지고 있다. 한국콜마 종합기술원 산하 UV테크이노베이션연구소는 현재 UV-A, UV-B뿐 아니라 블루라이트, 근적외선(IR-A), 고에너지 가시광선까지 대응 가능한 포뮬러를 개발한 상태다.

김용우 한국콜마 UV테크이노베이션 연구소장은 “피부가 아무 일도 없었던 것처럼 자연스럽게 숨 쉴 수 있도록 만드는 것이 궁극적인 목표”라고 했다. 특히 굴절 기반의 자외선 차단 기술은 차세대 핵심 기술로 주목받고 있다. AI 기반 맞춤형 포뮬러 설계 시스템, UV 강도 변화에 따른 재도포 알림 연계, 유전체 기반 맞춤 차단제, 자가 복원형 필름, 마이크로바이옴 친화 설계, 생분해성 비건 필터 등 다양한 기술 영역도 동시다발적으로 연구 중이다.

자외선 세기·습도·피부 온도에 따라 SPF 필름이 실시간으로 두꺼워지거나 얇아지는 차단제(스마트 자외선차단), 피부에 투명한 광학 필름을 형성해 자외선을 굴절시켜 자외선이 닿지 않은 방식으로 차단하는 기술 등이 그 예다.

일부 기술은 향후 5~10년 내 상용화될 전망이다. 단순한 선케어를 넘어 ‘피부 위에서 빛을 설계하는 기술 기업’으로의 방향성을 담았다.

김 소장은 “기존 자외선 차단의 개념을 뛰어넘는 새로운 방식을 연구하고 있다”며 “빛을 단순히 튕겨내거나 흡수하는 게 아니라, 다양한 각도로 굴절시켜 피부에 도달하기 전에 우회시키는 기술을 구상 중”이라고 밝혔다.

한국콜마의 최근 상반기 연결 매출은 1조3839억원으로, 전년 동기 대비 12.1% 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 선케어 제품의 수출 확대가 실적 성장을 견인했다.

특히 인디브랜드와 공동 기획으로 해외 진출을 꾀하고, 기술을 지원하면서 선케어 부문의 글로벌 수요 확대를 이끌었다. 선케어 제품 인기에 따라 클렌저나 스킨케어 등의 제품군도 동반 성장 추세다. 한국콜마는 브랜드사별 콘셉트에 특화된 클렌징 및 스킨케어 기술 개발을 강화하며, 선케어와 제품군 연계를 통해 완성도를 높이는 전략을 병행하고 있다.

한국콜마 관계자는 “세계가 선택한 건 단순한 선크림이 아니라고 판단한다. 빛을 이해하고, 감각을 설계하며, 피부에 과학을 입힌 그 기술력”이라며 “지금, 자외선을 넘어 ‘빛을 설계하는 기업’으로 세계 시장을 다시 써 나갈 것”이라고 말했다. 김상수 기자