‘수수께기 안경원’·‘요술 과자점’ 등 누적 조회 533만

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 ‘KB이숍우화’ 캠페인 영상이 조회수 500만을 돌파했다고 10일 밝혔다.

지난 7월말 티저 영상을 첫 공개한 후 ‘사장님의 보석함’은 조회수 228만, 8월 공개한 본편 1화 ‘수수께끼 안경원’은 182만을 넘었다. 지난달 선보인 본편 2화 ‘요술 과자점’도 123만으로 KB이숍우화 캠페인은 누적 조회 수 533만을 기록했다.

KB국민카드 관계자는 “지속적인 조회수 증가는 소상공인을 응원하는 진정성이 국민의 마음에 깊이 와 닿았음을 보여준다”며 “앞으로도 국민의 행복을 함께 키워가는 동반자로서 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 전했다.

처음 공개된 KB이숍우화 티저 영상 ‘사장님의 보석함’은 손님이 사장님들에게 감사 인사를 남긴 실제 메시지를 담았다. 감성적인 음악과 소상공인의 모습을 담은 뮤직비디오 형식으로 제작해 많은 시청자들에게 공감과 울림을 일으키며 확산되고 있다. 이어 공개한 본편 영상 ‘수수께끼 안경원’, ‘요술 과자점’에서는 소상공인들의 따뜻한 나눔의 이야기를 통해 국민들에게 깊은 감동을 전하고 있다.

또한 지난 9월말 소상공인 응원 프로젝트의 일환으로 제작한 ‘힘내라 국민’ 영상도 조회수37만을 기록하며 소상공인들의 친근하고 진솔한 모습을 전하고 있다.