연두·고추장·완두간장 등 선봬…유기농 고추장도 방문객 발길 잡아

[헤럴드경제=정석준 기자] 샘표가 독일 쾰른에서 4~8일(현지시각) 열린 식품 박람회 ‘아누가 2025’에서 콩 발효의 깊은 감칠맛으로 주목받았다고 10일 밝혔다.

‘아누가’는 세계 식품업계에서 최고 권위를 인정받는 행사다. 올해는 110개국, 8000여 개 기업이 참가했다. 한국이 처음 주빈국으로 선정된 가운데 샘표는 ‘No.1 Korean Sauce & Gochujang Manufacturer’라는 슬로건을 내걸고, 다양한 제품들을 선보였다.

요리에센스 연두는 앞서 ‘아누가 2025’ 혁신제품으로 선정됐다. 전통 한식 간장을 현대적으로 재해석한 100% 식물성 제품으로, 한 스푼만으로 요리의 풍미를 높여 혁신적이라는 평가를 받았다.

한국적인 매운맛을 살린 ‘유기농 고추장’도 외국인들의 발길을 붙잡았다. 세계 최초의 요리과학연구소인 스페인 ‘알리시아’와 공동 연구 데이터를 기반으로 발효된 콩의 감칠맛을 살렸다.

‘아누가 2023 혁신제품’으로 선정된 ‘완두간장’도 인기였다. 김치를 만드는 양념을 황금 비율로 담은 DIY 김치키트 ‘김치앳홈’ 역시 주목을 받았다.

샘표 관계자는 “우리 장(醬)이 한국의 맛과 식문화를 알리는 대표적인 문화 상품으로 세계인의 사랑을 받도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.