[헤럴드경제=전새날 기자] 김정수 삼양식품 부회장이 하반기 첫 글로벌 현장 경영지로 유럽을 선택했다.

10일 삼양식품에 따르면 김정수 부회장은 지난 4일(현지시간) 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가(ANUGA) 2025’ 현장을 찾았다. 김 부회장은 삼양식품 부스를 점검하고 글로벌 식품·외식산업 관계자와 소통하며 홍보에 힘을 실었다. 또 프랑스 대형채널 유통전문업체 ‘SRG 인터내셔널’과 프랑스 현지 유통에 관한 업무협약(MOU)을 체결해 유럽 시장 진출 가속화의 발판을 마련했다.

김 부회장은 네덜란드에 있는 삼양식품 유럽법인을 방문해 현지 사업 현황과 시장 상황 등을 살폈다. 유럽 내 불닭 브랜드 인기가 확산하며 매출이 가파른 성장세를 보인 데 따른 것이다. 지난 4~8일 열린 아누가 2025에 마련한 삼양식품 부스에도 하루 최대 7000여명이 찾았다. 방문객은 제품을 시식하고 이벤트에 참여해 불닭 등 다양한 제품에 관심을 보였다.

앞서 삼양식품은 급증하는 수요를 뒷받침하기 위해 밀양공장을 증설했다. 작년에는 유럽판매법인을 설립해 판매망 확대에 나섰다. 권역 내 대표적인 슈퍼마켓 체인인 네덜란드 알버트하인과 독일 레베를 비롯해 영국 최대 유통채널인 테스코에도 제품을 입점시켰다.

삼양식품 관계자는 “이번 유럽 방문은 현장경영을 중시하는 김 부회장의 경영철학에 따른 것”이라며 “김 부회장의 현장경영과 아누가 2025에서의 성공적인 부스 운영이 유럽 시장 내 삼양식품의 입지를 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.