20일 오전 10시 구청 대강당서 고1 학부모 4백 명 대상 입시설명회 ‘2028 수능’ 개편 첫 세대 맞춤형 강좌…‘송파런 누리집’서 온라인 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 20일 오전 10시 구청 대강당에서 2028년 개편되는 대입제도 대비를 위한 ‘2025년 4차 입시설명회’를 지역 내 고등학교 1학년생 학부모를 대상으로 개최한다.

구는 ‘2028 수능’ 첫 세대인 고교 1학년생이 효과적으로 대입 전략을 세울 수 있는 입시설명회를 마련했다. 수능 개편으로 인한 학생과 학부모들의 불안을 덜고 급변하는 입시환경에 발 빠르게 대처하도록 돕기 위함이다.

20일 설명회에서는 서울특별시교육청 대학진학지도지원단 소속 윤상형 영동고 교사가 강사로 나선다. 약 2시간에 걸쳐 ▲2028 대입 변화 ▲탐구주제 선정 ▲학생부 기재 대비 등을 주제로 강연을 펼치며 학부모들의 다양한 궁금증을 해소할 예정이다.

설명회 참석을 희망하면 ‘송파런 공식 누리집’을 통해 선착순 400 명까지 신청할 수 있다. 고등학교 재학생 학부모라면 누구나 참여할 수 있다. 더 궁금한 사항은 송파구 교육협력과로 문의하면 자세히 안내받을 수 있다.

올 한해 입시설명회는 연간 주요 입시 일정에 맞춰 총 5회 개최되며, 이번 설명회는 그중 4번째다. 다가오는 12월에는 고3 대상 수능 결과 분석 및 정시 대비를 주제로 한 마지막 설명회가 예정되어 있다.

서강석 송파구청장은 “이번 설명회가 새 입시제도로 고민이 많은 학부모와 학생들이 전략적으로 학업 방향을 설정하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 관내 학생들의 입시경쟁력을 강화하는 다양한 기회를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.