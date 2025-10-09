[헤럴드경제 = 김상수 기자] 리창 중국 국무원 총리가 9일 낮 평양에 도착한 것으로 알려졌다.

이날 신화통신 등에 따르면, 중국 권력서열 2위인 리 총리는 이날부터 11일까지 열리는 북한 노동당 창건 80주년 행사 참석을 위해 평양을 방문했다

북한 조선중앙통신은 이와 관련, 북한 정부 초청으로 리 총리가 당·정부 대표단을 인솔해 북한을 방문한다고 보도했다. 중국 외교부 역시 홈페이지 등을 통해 “리창 총리가 9일부터 11일까지 북한을 공식 우호 방문한다”고 밝혔다.

오는 10일 열리는 노동당 창건일 80주년 행사엔 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 최측근으로 꼽히는 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장도 참석할 예정이다.

최근 중국 전승절 열병식에 이어 북한과 중국, 러시아 최고위급이 다시 모이는 자리가 될 전망이다.

일각에선 시진핑 중국 국가주석이 이번에 평양을 방문할 가능성도 제기됐지만, 방북하지 않고 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 방한할 것으로 예상된다.

시 주석은 지난달 초 베이징에서 열린 중국 전승절 행사에 김정은 북한 국무위원장을 초청한 데 이어 2인자인 리 총리를 대표단장으로 파견해 성의를 보인 것으로 해석된다.

지난달 말 최선희 북한 외무상은 첫 방중 일정을 갖고 리 총리를 만났는데 당시 양측 면담에서 중국 대표단 파견 문제가 논의됐을 것으로 추정된다.