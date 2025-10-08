‘Absolutely in Seoul, 서울에선. 모든게. 당연히’ 6억뷰 넘기고도 광폭 질주

글로벌 아티스트 블랙핑크 제니(JENNIE)가 함께한 서울관광 캠페인 'Absolutely in Seoul(서울에선. 모든게. 당연히)' 영상이 공개된 지 두달 만에 전 세계 누적 조회수 6억 회를 돌파했다.

서울관광재단에 따르면, 국내외 언론 보도도 1200건에 육박한다. 유튜브에서는 팬덤 채널을 통해 80건에 가까운 2차 콘텐츠들이 자발적으로 생산되어 100만 명 이상에게 재확산되기도 했다.

거의 글로벌 최상위 연예스타급이다. 이는 서울관광 글로벌 캠페인 역사상 8년 만에 세운 신기록으로, 제니와 서울의 완벽한 시너지가 발휘된 성과로 풀이된다.

‘서울에선 무엇이든 가능하다’라는 메시지를 담은 이번 캠페인은, 판타지적 요소가 더해진 스토리와 감각적인 영상미로 마치 한 편의 영화처럼 제작되었다.

메인 에피소드 1편(DALTOKKI)에서는 달에 사는 토끼 제니가 서울을 바라보다 결국 서울로 여행을 떠나는 탐험기를 재미있게 풀어냈다.

메인 에피소드 2편(SEOUL CITY)은 제니의 정규앨범인 루비(Ruby)에 수록된 ‘Seoul City’ 음원을 배경 음악으로 서울 곳곳을 누비는 제니의 모습을 조명했다.

영상 속 서울의 핫스팟으로는 ▷한강 버스, ▷DDP, ▷서울달, ▷경복궁, ▷덕수궁, ▷코엑스, ▷성수동, ▷북촌, ▷을지로, ▷노들섬 등이 포함되었다.

그 외에도 캠페인에 대한 궁금증을 불러일으키는 티져, 하이라이트, 숏츠 2편과 더불어 제니의 진솔한 소감이 담긴 인터뷰 영상도 공개되어 내외국인 모두에게 뜨거운 반응을 얻었다.