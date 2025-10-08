추석 연휴 엿새째이자 대체공휴일인 8일, 귀경 및 나들이 차량이 대거 몰리면서 정오 시간대에도 주요 고속도로에서 극심한 정체가 계속되고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 총 546만 대로 예상되며, 수도권에서 지방으로 33만 대, 지방에서 수도권으로 32만 대가 각각 이동할 것으로 집계되었다.

낮 12시 요금소 통과를 기준으로 한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 상행선의 소요 시간이 하행선보다 훨씬 길게 예상됐다. 상행선은 부산~서울 7시간 30분, 대구~서울 6시간 30분, 광주~서울 6시간 40분, 목포~서서울 7시간 20분 등이 예상된다. 하행선은 서울~부산 5시간 20분, 서울~대구 4시간 20분, 서울~광주 4시간, 서울~강릉 3시간 50분 등이다.

서울 방향(상행선) 정체는 오전 7~8시에 시작되어 오후 5~6시 사이에 절정을 이룬 뒤 다음 날 오전 1~2시경에야 완화될 것으로 전망된다. 특히 오후 5시경 가장 혼잡할 것으로 예상되며, 영동고속도로와 서해안고속도로가 가장 붐빌 것으로 예측된다. **지방 방향(하행선)**은 오전 9~10시부터 막히기 시작해 낮 12시와 오후 1시 사이 가장 혼잡하고 오후 7~8시에 정체가 해소될 것으로 예상된다.

낮 12시 현재, 경부고속도로 서울 방향은 양산분기점~양산 부근(5㎞), 영천분기점 부근(2㎞), 대전~회덕분기점 부근(3㎞), 죽암휴게소 부근~청주분기점 부근(8㎞), 달래내 부근~반포(8㎞) 등 여러 구간에서 정체가 이어지고 있다. 부산 방향 역시 망향휴게소 부근~천안 부근(4㎞) 등에서 차량 정체가 빚어지고 있다. 서해안고속도로 서울 방향은 일로~몽탄2터널(9㎞), 대명터널 부근~동서천분기점(11㎞), 송악~서해대교(3㎞) 등에서 차량이 가다 서다를 반복하고 있으며, 영동고속도로 강릉 방향도 반월터널 부근~부곡(7㎞), 마성터널~양지터널 부근(9㎞) 등에서 정체가 발생하고 있다.