“4·3 왜곡 처벌 담은 특별법 개정안 즉각 처리해야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 제주4·3범국민위원회와 제주4·3기념사업위원회는 8일 “4·3을 폄훼·왜곡한 영화 ‘건국전쟁2’ 관람을 강행한 장동혁 국민의힘 대표를 규탄한다”고 밝혔다.

단체들은 이날 성명을 통해 “장동혁 대표는 4·3유족과 시민단체의 정중한 요구를 무시한 채 국민의힘 소속 일부 국회의원, 청년들과 함께 영화를 관람하고 감독과의 대화 시간도 가졌다”며 “민심을 살펴도 모자랄 공당의 대표가 추석 연휴 한복판에 극우의 민심만 살피는 정당으로 전락하고 있음을 스스로 입증했다”고 비판했다.

‘역사를 바라보는 다양한 관점이 인정되지 않으면 저는 쉽게 역사는 왜곡될 수 있다. 용기 내서 이 영화를 만들어 주신 감독님께 감사드린다’는 장 대표의 발언을 두고 단체들은 “4·3 당시 제주도민 탄압에 앞장섰던 박진경 대령 등을 미화하는 내용을 담은 영화에 대한 감사의 표시는 3만명의 4·3 희생자를 두 번 죽이는 행위이자 10만명이 넘는 4·3 유족들의 상처를 다시 후벼 파는 행위”라고 지적했다.

이어 “4·3을 왜곡하고 폄훼하는 행위에 대한 단죄가 필요하다”며 “4·3 왜곡에 대한 처벌 조항을 담은 제주4·3 특별법 개정안을 즉각 처리해야 한다”고 국회에 촉구했다.

앞서 장 대표는 7일 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년 당원들과 함께 ‘건국전쟁2’를 관람했다. ‘건국전쟁2’는 1945년부터 1950년까지 ‘해방정국’에서 정부수립을 둘러싼 좌우 갈등을 다룬 독립영화다.