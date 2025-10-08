넷플릭스 ‘다 이루어질지니’ 해외서도 흥행몰이 지니·가영의 설레고 애틋한 판타지 로맨스

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 3일 공개된 김우빈, 수지 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 글로벌 시청자들까지 사로잡으며 흥행 몰이를 하고 있다.

8일 넷플릭스 투툼 TOP 10 웹사이트에 따르면 ‘다 이루어질지니’는 공개 3일만에 400만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 5위에 올랐다.

더불어 ‘다 이루어질지니’는 공개 직후부터 국내 TOP 10 시리즈 1위를 지키고 있는 동시에, 사우디아라비아와 아랍에미리트, 브라질, 체코, 싱가포츠, 이집트, 인도, 홍콩 등 전 세계 46개국 TOP 10에 진입했다.

정령 지니(김우빈 분)와 사이코패스 가영(수지 분)의 설렘·애틋함이 가득한 이야기를 담은 판타지 로맨스 코미디는 김은숙 작가의 차기작으로 공개 전부터 큰 관심을 받았다.

넷플릭스 측은 “전생과 현생을 잇는 ‘천년 로맨스’는 아는 맛으로 감동을 주다가도, 후반부로 갈수록 깊은 감정선을 드러내며 시청자들을 몰입시켰다”고 전했다.

이날 넷플릭스는 시리즈 글로벌 흥행 소식과 함께 지니와 가영의 이야기를 담아낸 스페셜 전생 포스터를 공개했다. 사무치게 애틋한 이들의 서사는 포스터에서도 깊은 여운을 남긴다.

한편, 김우빈과 수지는 ‘다 이루어질지니’​ 를 통해 ‘인생캐’를 다시 썼다는 호평을 얻고 있다.

김우빈은 하나의 캐릭터를 두고 시간의 흐름에 따라 여러 가지 모습을 선보이며 눈길을 끌었다. 수지는 감정이 없던 가영이 마지막 소원 이후 처음으로 감정을 마주하는 신에서는 폭발적인 연기력을 선보이며 이목을 집중시켰다.

판타지 로맨틱 코미디 ‘다 이루어질지니’는 넷플릭스에서 시청 가능하다.