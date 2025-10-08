“자유대한민국 뿌리부터 흔들려…대한민국 바로 세우겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 8일 제73주년 재향군인의 날을 맞아 “1100만 재향군인 여러분과 그 가족분들께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다”고 했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “제복 입은 영웅들을 기억하고 명예롭게 예우하는 것은 국가의 최우선 책무”라며 이같이 적었다.

장 대표는 “영웅들의 자부심을 지켜드리고 존경을 표하는 사회를 만드는 것이 정치에 주어진 사명”이라면서도 “안타깝게도 지금 우리 자유대한민국이 뿌리부터 흔들리고 있다. 거대 의석을 무기로 한 입법 폭주는 의회민주주의를 파괴하고 사법 시스템을 무력화하려는 시도는 법치주의를 위협하며 무능한 외교는 경제와 안보를 뒤흔들고 있다”고 비판했다.

장 대표는 “국민의힘은 선배님들의 고귀한 뜻을 이어받아 위기에 처한 대한민국을 바로 세우겠다”며 “이 땅의 자유민주주의를 굳건히 수호하며 미래 세대에게 자랑스러운 나라와 역사를 물려주는 데 모든 힘을 쏟겠다”고 강조했다.