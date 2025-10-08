손병두 토스인사이트 대표 취임 1주년 인터뷰 네이버-두나무 빅딕은 미래 금융 선제적 대응 가상자산에 전향적 태도…웹3 사업모델 모색 스테이블코인 보고서 소비자보호 규율 다룰 것 금융사 해킹 최소관리 기준 등 면책 규정 필요 인터넷은행 중저신용자 포용 과도하게 떠안아 토스 글로벌 상장, 토스뱅크 국내 상장 바람직

[헤럴드경제=정호원 기자] “웹2.0(플랫폼)의 최강자 네이버와 웹3.0(탈중앙화 네트워크) 리더 두나무가 손을 맞잡았다. 앞으로 펼쳐질 금융의 미래를 보여주는 순간이었다.”

웹3.0(Web3.0) 시대의 금융 생태계가 요동치고 있다. 국내에서도 스테이블코인 논의가 본격화되면서다. 지난 10년간 ‘유난한 도전’으로 한국 금융시장의 판을 바꿔놓은 토스 역시 이 거대한 전환점을 예의주시하고 있다. 앞만 보고 달려오던 ‘금융의 수퍼루키’는 이제 국민의 60% 이상이 쓰는 ‘슈퍼앱’으로 성장했다. 더 먼 10년을 내다보기 위해 지난해 9월 토스는 싱크탱크 조직 ‘토스인사이트’를 출범했다.

그 중심에는 손병두 토스인사이트 대표가 있다. 기획재정부에서 관료 생활을 시작해 금융위원회 부위원장, 한국거래소 이사장을 거쳐 토스인사이트를 이끄는 손 대표는 한국 핀테크의 태동기부터 성숙기를 두루 지켜본 금융 전문가다. 손 대표는 “금융 정책 업무를 하던 시절, 혁신금융과 핀테크의 새로운 기술을 접하고 이를 제도적으로 뒷받침할 때 가장 보람을 느꼈다”고 회상했다. 금융당국의 시선과 산업의 변화를 함께 경험한 뒤, 토스와 핀테크, 그리고 한국 금융이 향해야 할 길을 제시하기 위해 토스인사이트에 합류했다. 손 대표는 토스인사이트 대표 취임 1주년을 맞아 헤럴드경제와 인터뷰를 가졌다.

강남 본사에서 조금 떨어진 백범광장공원 옆 서울 용산구 후암동 한적한 공간에서, 손 대표는 학계·한국은행·맥킨지 출신 박사급 연구진 6명과 함께 작지만 단단한 ‘토스의 인사이트’를 만들어내고 있었다. 손 대표는 네이버–두나무 빅딜의 의미, 잇따른 금융사 보안사고와 제재, 인터넷은행을 포함한 제도권 금융의 포용금융 책임, 그리고 여전히 남아 있는 낡은 규제들에 대한 그의 ‘인사이트’를 풀어놓았다.

네이버-두나무 빅딜…“토스에게도 스테이블코인은 전환점 될 것”

- 네이버 금융 플랫폼을 담당하고 있는 자회사 네이버파이낸셜과 두나무가 포괄적 주식 교환을 추진하면서 이른바 ‘네이버-두나무 빅딜’이 시장에 주는 충격이 크다. 이번 빅딜의 의미와 향후 파급력은.

많은 플레이어들이 ‘가만히 있다가는 큰일 나겠다’는 긴장감을 느꼈을 것이다. 웹2의 최강자인 네이버와 국내 웹3의 리더 두나무가 손잡은 것은 네이버가 미래 금융 트렌드를 그렇게 보고 미리 선제적으로 움직였다는 의미로 해석된다. 네이버와 두나무가 각각 가진 강점이 결합하면 상당한 시너지가 날 것이다. 전통금융과 디파이(탈중앙화금융)를 플랫폼으로 연결해 강력한 시너지를 낼 수 있고, 두나무를 통해 가상자산 지갑이 계좌 역할을 할 수 있다. 탈중앙화금융을 통해 네이버가 대출·투자·금융상품 중개까지 결합할 수 있어 가능성은 무궁무진하다.

네이버는 스테이블코인 발행뿐 아니라 유통망도 확보할 수 있다. 다만 ‘발행업자와 유통 겸영 금지’ 등 규제 향방이 핵심 변수다. 현재 정부는 발행업자가 유통을 겸할 수 없다는 강경한 입장을 유지하고 있어, 앞으로 네이버가 발행한 스테이블코인을 업비트에서 유통시킬 수 있을지 여부를 지켜봐야 한다.

- 그간 이승건 토스 대표는 가상자산에 회의적이었는데, 토스의 입장에도 변화가 있을까.

토스는 그동안 가상자산에 큰 관심을 보이지 않았지만, 최근 스테이블코인을 계기로 웹3를 어떻게 끌어들일지 고민하며 여러 사업 모델을 모색하는 분위기다. 새로운 비즈니스 라인을 구축하거나 기존 플레이어와 연합을 고려할 가능성도 있다. 이승건 대표 역시 ‘확신 없는 분야에는 휩쓸려 가지 않는다’는 입장이 확고하지만, 스테이블코인만큼은 가능성을 달리 보고 있다. 지금은 외면할 시점이 아니라는 판단 아래, 새로운 방향을 모색할 것으로 보인다.

- 스테이블코인을 토스인사이트의 첫 연구 주제로 선택했다. 토스의 관점은 어떻게 반영됐나.

첫 보고서에서는 스테이블코인 산업 생태계가 어떻게 형성되고 있는지를 분석하는 데 초점을 맞췄다. 앞으로 발간될 2~3편의 보고서에서는 제도 입법 논의가 활발한 상황을 반영해, 규제적 관점에서 바람직한 방향을 제시할 계획이다. 우리나라는 법적 제도가 마련되지 않으면 아무것도 하기 어려운 구조이기에 제도 운영자들이 유연성을 가져야 한다. 특히 전통 금융권의 규율만으로는 웹3 생태계의 금융을 모두 포괄하기 어렵다. 분산화된 구조 특성상 기존 규제를 그대로 적용하기 힘든 만큼, 소비자 보호와 자금세탁 방지 등 새로운 규율 체계가 필요하다는 점을 강조하려고 한다.

롯데카드 해킹 사태 “‘자율+책임’의 정교한 균형 필요해”

- 올해는 금융사를 비롯해 여러 업권에서 해킹과 보안 이슈가 끊이지 않았다. 롯데카드에 대해서는 최고 수위 제재와 영업정지 가능성까지 언급되는데, 앞으로 보안사고에 대응하는 규제 방향은 어떻게 달라질 것으로 보나.

토스는 태생부터 테크기업으로서 보안을 생명으로 여겨왔다. 보안 없이는 생존할 수 없다는 것을 알고 있었기 때문이다. 하지만 이러한 노력만으로는 안심할 수 없을 정도로 보안 위협은 계속 진화하고 있다. 우리나라는 망분리 규제(내·외부망을 분리하는 네트워크 보안기법) 덕분에 해외에 비해 대형 사고 빈도는 상대적으로 적었지만, 그 결과 지난 십수 년간 보안 수준과 의식이 정체돼 있었다. 정책적으로 금융보안이 발전하지 못했고, 기업 스스로 보안 역량을 강화하거나 투자를 확대해야 한다는 인식도 부족했다. 망분리 규제에 안주해온 셈이다.

AI·클라우드 시대로 전환하면서 이제는 전통적인 망분리 방식이 아닌, 더 많은 자유를 부여하는 대신 책임을 강화하는 방향으로 규제가 변하고 있다. 망분리를 선택적으로 허용하고 샌드박스를 통해 완화하는 대신, CEO 책임을 강화하는 식이다. 이는 올바른 방향이라고 본다.

문제는 해킹이나 보안 위협이 예측 불가능할 정도라 완벽한 통제가 불가능하다는 점이다. 이때 과도하게 책임을 묻는다면 오히려 혁신이 위축되고 후퇴할 수 있다. 따라서 ▷최소 관리기준을 충족할 경우 면책 범위를 명확히 보장하거나 ▷위험 수준에 따라 고위험은 책임 강화·저위험은 경감하는 차등 규제 ▷개인 책임이 아닌 조직 책임으로 전환해 체계를 강화하는 등 정교한 설계가 필요하다.

기업이 ‘책임 회피’를 우려해 아무것도 하지 못하는 상황이 아니라, 실제로 보안 역량을 강화하는 방향으로 유도하는 규제가 마련되길 바란다.

“인터넷은행, 혁신 메기로 세웠다면 성장 제약 풀어야”

- 인터넷은행이 가계대출 규제에 더해 중저신용자 대출 비중(30%)까지 충족해야 하는 상황에서 생존 위기에 놓여 있다는 지적이 있다.

혁신을 위해 출발한 인터넷은행은 시장에서 소외된 중저신용자 ‘포용’이라는 숙제를 과도하게 떠안고 있다. 구조적 제약을 풀어주지 않으면 인터넷은행은 성장할 수 없고, 그렇다면 존재 의미도 희미해진다. 중저신용자 대출 비율(30%) 같은 규제는 태생적 논리와 결부돼 있어 쉽게 바꾸기 어렵지만, 충분한 고민 없이 만들어진 측면이 있다. 대출할 수 있는 자산이 한정돼 있는 상황에서 의무대출 비율을 맞추다 보면 상당 부분이 부실로 이어질 수 밖에 없다. 반면 대형 시중은행들은 주택담보대출 등 안전자산 위주로 영업한다. 중저신용자 신용대출 절대액만 놓고 봐도 인터넷은행보다 30~40배 큰 자산 규모를 가진 대형은행이 오히려 더 적은 경우도 있다. 제도가 기울어진 측면이 있다고 생각한다.

- 배드뱅크(부실 자산을 인수해 정리하는 전문 기관) 출연 등 포용금융을 위한 다양한 노력을 하고 있는데, 이 외에도 중저신용자 대출에 힘을 써야 한다는 뜻인가.

은행들이 배드뱅크 출연이나 교육세 납부 등 사회적 책무를 이행하고 있다는 것은 잘 알고 있다. 그러나 포용금융은 단순히 돈을 많이 벌었으니 그 재원으로 충당하는 방식이어서는 안 된다. 정부 주도의 관제 펀드가 성공 사례를 많이 만들지 못한 것도 이를 방증한다. 거대한 펀드를 만들어 출연금을 걷는 방식보다는, 은행 본연의 역할 안에서 그간 소외됐던 고객들을 다시 포용하는 노력이 훨씬 효과적이라고 본다. 지금은 안전한 장사만 시중은행이 하고, 포용금융은 작은 플레이어에게만 떠넘기는 구조라 불안하다. 제도의 균형이 필요하다.

- ‘신파일러(Thin filer, 금융거래 정보가 거의 없는 사람)’를 위한 은행을 표방한 제4인터넷은행 도전자들이 모두 문턱을 넘지 못했다.

제4 인터넷은행 출발 자체가 다소 잘못된 측면이 있다고 본다. 작은 신생은행에게 기존 시중은행들이 못 해온 숙제를 전적으로 맡기고, 그것만 전문적으로 하라는 식으로 라이선스를 내준 것은 무리였다. 대선 전에는 인터넷은행의 포용 기능을 강화한다며 의무대출 비율을 30%에서 40%로 올리자는 얘기까지 나왔다. 그러나 이제 막 출발하는 제4 인터넷은행에게 포용금융만 떠안기게 하면 장기적으로 생존하기 어렵다.

새로운 플레이어가 살아남을 수 있으려면 자산을 키울 수 있도록 허용해야 한다. 위험한 자산을 떠안으려면 안전자산으로 균형을 맞출 수 있어야 하는데, 대출 확대 자체를 막아버리면 버틸 수 없다. 중저신용자 의무대출 비중이 큰 은행에는 대출 증가를 더 허용하는 등 균형 잡힌 접근이 필요하다. 모든 시중은행, 지방은행에 일률적으로 전년 대비 증가율 제한을 두는 식의 규제는 지나치게 경직돼 있고, 다른 부작용을 고려하지 못한 정책이라고 본다.

핀테크가 걸어온 10년…“앞으로는 ‘슈퍼앱’ 시대 열린다”

- 핀테크 태동기였던 2014년 금융위원회 금융서비스국장을 맡았는데, 토스도 올해로 출범 10주년을 맞이했다. 핀테크의 10년 역사를 함께 돌아본 소회는.

감회가 남다르다. 2015년 2월 25일 토스 송금 출시를 기점으로 지난 10년을 돌아보면, 초창기에는 편의성 개선과 공인인증서·액티브X 제거 같은 규제 개선이 주요 이슈였다. 지금은 데이터와 AI를 기반으로 금융과 비금융이 융합되고, ‘원앱’ 형태의 생활밀착형 금융으로 진화하고 있다. 토스가 원앱 전략을 시작하자 삼성 금융네트웍스의 ‘모니모’, KB금융그룹의 ‘스타앱’처럼 기존 서비스를 통합한 형태의 원앱이 자리잡았다. AI와 데이터를 기반으로한 생활밀착형 금융, 슈퍼앱, 원앱 전략은 앞으로의 주요 트렌드가 될 것이다.

- 토스 국내 상장은 고려하지 않는지.

토스는 지금 국내에서 성공을 거둔 모델이 해외에서도 통할지 시험하려는 단계에 있다. 글로벌 기업으로 도약하려는 국면인 셈이다. 야놀자, 컬리 등도 미국 시장에서 기업가치 평가 차원에서 기회를 모색했듯, 토스가 해외 시장을 바라보는 것은 자연스러운 선택으로 볼 수 있다. 해외에서 성과를 내고, 글로벌 수준의 거버넌스를 구축해 모범 기업으로 자리 잡는 것 또한 의미가 크다. 또 상장을 유지하기 위해서는 미국이 훨씬 더 엄격한 요건과 비용을 요구한다. 각종 소송, 법률 비용, 회계 비용 등 만만치 않은 부담이 따른다. 그러나 어차피 글로벌을 지향한다면 해외 상장이 맞는 방향성이라고 본다.

또한 자회사 상장 문제도 고려해야 한다. 추후 상장을 고려하는 토스뱅크와 같은 자회사의 경우 모회사가 국내에 상장해 있다면 중복 상장의 부담이 생길 수 있다. 모회사는 글로벌 사업을 지향하고, 은행과 같은 국내 비즈니스는 필요할 경우 국내 상장을 추진하는 것이 더 바람직하다.