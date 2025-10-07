고물가·헬시플레저 확산에 국산맥주·소주 강세 홈술 이끌던 와인 주춤, 논알코올·스파클링 새 트렌드로

[헤럴드경제=정주원 기자] 불황이 장기화하면서 주류 시장의 판도가 바뀌고 있다. 가격이 상대적으로 저렴한 국산 맥주와 소주가 꾸준히 팔리며 ‘불황의 승자’로 떠오르지만, 한때 ‘홈술’ 붐을 이끌었던 와인 열풍은 눈에 띄게 꺾였다.

7일 대형마트 3사에 따르면 올해(1~9월) 주류 매출에서 ‘국산 맥주’ 비중이 24~27.6%로 1위를 기록했다. 수량 기준으로는 소주가 가장 많이 팔렸다. 이마트의 주류 매출 비중은 국산 맥주(24%)가 가장 높았고, 이어 ▷와인(22%)▷양주(19%) ▷소주(17%) ▷수입 맥주(12%) ▷전통주(5%) ▷무알코올 맥주(1%) 순이었다.

국내 주류 시장에서 국산맥주가 매출 1위를 차지한 것은 오랜만이다. 코로나19 팬데믹 기간 ‘홈술·혼술’ 트렌드가 확산하면서 와인이 주류 소비의 중심으로 떠올랐기 때문이다.

2022~2023년에는 이마트와 롯데마트 모두에서 와인이 주류 매출 1위를 기록했다. 그러나 경기침체와 고물가가 이어지자 소비자들의 선택은 다시 ‘가성비’ 주류로 옮겨갔다.

국내 대형마트 관계자는 “2019년부터 폭발적으로 성장했던 와인 시장이 2022년 하반기부터 위스키·믹솔로지(칵테일)와 저도주로 소비자 관심이 분산됐다”며 “국산 맥주와 소주는 꾸준히 잘 팔렸고, 외식 물가가 오르면서 집에서 술을 즐기는 수요도 늘었다”고 말했다.

소주는 여전히 ‘국민주’ 자리를 지켰다. 판매 수량 기준으로는 소주가 1위였으며, 그 뒤를 수입·국산 맥주, 전통주, 와인, 무알코올 맥주, 양주가 이었다.

한편 최근에는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드가 퍼지며 가볍게 즐길 수 있는 화이트와인·스파클링, 무알코올 맥주 수요도 확대되고 있다.

이마트에 따르면 2022년 와인 매출 중 레드와인 비중은 68%였지만 올해(1~9월)는 62%로 줄었고, 화이트·스파클링 와인은 38%로 늘었다. 같은 기간 무알코올 맥주 매출은 전년 대비 25%가량 증가했다.