7일까지 예상 강수량 10~60㎜

[헤럴드경제=정석준 기자] 추석 다음 날이자 화요일인 7일은 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.

비는 밤에 대부분 그치겠으나 인천·경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청권, 경북 북부 내륙에는 8일 새벽까지, 제주도는 오전까지 비가 이어지겠다.

그 밖의 지역은 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

6일부터 7일까지 이틀간 예상 강수량은 인천·경기 남부·강원 산지·동해안·경북 북부 동해안·북동 산지 20∼60㎜, 서울·경기 북부·서해5도·강원 내륙·전북·경남 서부 내륙 10∼40㎜다.

광주·전남·부산·울산·경남(경남 서부 내륙 제외)·대구·경북(경북 북부 제외)에는 5∼20㎜, 제주도에는 5㎜ 안팎의 비가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 18∼26도로 예보됐다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.5m로 예상된다.