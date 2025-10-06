[헤럴드경제=최은지 기자] 일본 도쿄도의 설문 조사에서 남성 44%가 양산을 사용한다고 답한 것으로 나타났다.

역대급 폭염이 이어지면서 남녀노소 누구나 양산을 쓰는 것이 일상이 되고 있는 것으로 분석된다.

6일 마이니치신문과 니혼게이자이신문에 따르면 도쿄도가 지난 9∼23일 공식 앱을 통해 남녀 각각 4천명(응답자 기준)을 상대로 조사한 결과 남성 44%가 올해 여름 양산을 사용했다고 답했다.

이는 여성 91%에 비해서는 여전히 낮은 비율이다. 하지만 ‘양산은 여성용’이라는 인식이 많이 달라졌다는 것을 대표적으로 보여준다.

남성의 양산 사용률을 연령대별로 보면 20대 이하와 30대는 50% 이상이었고 50대도 39%에 달했다.

도쿄도는 올해 폭염을 계기로 남성의 양산 사용이 많이 늘어난 것으로 추측했다.

일본은 지난 8월 5일 중부 군마현 이세사키시의 최고기온이 41.8도까지 올라 기상 관측 사상 최고 기온을 기록하는 등 올해 전국적으로 폭염에 시달렸다.