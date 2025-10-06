[헤럴드경제=함영훈 기자] 명절에 우리 전통의 우수성을 새삼 재확인하는 일은 궁궐과 박물관의 전유물이 아니다. 이젠 공항에서, 테마파크에서, 리조트에서도 전통을 만난다.

▶인천공항= 인천국제공항공사와 국가유산진흥원은 인천공항 박물관 특별 기획전시인 ‘HIP, KOREA(힙, 코리아)! -시대를 잇는 공예, 미래를 빚다’전을 최근 개막해, 내년 3월까지 선보인다.

이번 전시는 ‘공예품을 매개로 한 전통과 Hip(힙)*함’을 주제로 한국 전통공예 고유의 매력과 저력을 현대적 감각으로 제시한 젊은 감각의 현대 공예 작품과 그 작품들의 뿌리가 되는 전통 공예품 약 70점을 한자리에서 전시한다.

전반부에서는 금속, 도자, 목칠, 섬유 등 다양한 분야의 현대 공예작품을 통해 오늘날 K-공예의 감각과 가능성을 조명하며, 이어지는 후반부에서는 국립중앙박물관과 양구백자박물관에서 소장하던 실제 유물과 전통 공예품을 전시하고 현대 작품과 연결함으로써 우리 공예의 뿌리와 미학적 깊이를 전한다.

전시기간 동안 관람객을 위한 참여형 프로그램도 함께 운영될 예정으로, 인천공항 박물관 옆 한국전통문화센터에서는 관람객을 대상으로 한 ‘보자기 키링 만들기’ 체험이 무료로 진행된다.

▶제주신화월드= 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 민족 대명절 한가위를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 풍성한 이벤트와 프로모션을 마련했다. 어린이를 위한 전통 체험부터 성인을 위한 미식, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램까지 다채로운 콘텐츠를 선보인다.

먼저, 어린이들의 천국 ‘신화 액티비티’에서는 조선시대 과거 시험을 콘셉트로 한 체험 이벤트 ‘돌코롬 추석 한마당’이 10월 5일부터 7일까지 열린다. 랜딩 마이스 이벤트 웨이팅 존에서 진행되는 본 이벤트는 서예 또는 민화 그리기, 민속놀이 미션, 오색송편 만들기, 자개 공예 등 전통 체험 프로그램으로 구성됐다. 모든 과목을 통과한 과거 급제자들에게는 돌코롬한 솜사탕을 제공한다.

또한, 10월 6일까지 진행되는 ‘신화 4·3 워크 & 런’ 프로그램은 전문 해설사와 함께 제주신화월드 인근 제주 4·3 유적지를 걸으며 달린다. 이 특별한 여정은, 제주의 아픈 역사와 함께 아름다운 자연을 온몸으로 느낄 수 있다. 참가자 전원에게는 업사이클링 스포츠 백, 완주 메달, 러닝 케어 키트와 간식 키트 등 풍성한 기념품도 함께 제공된다.

제주의 고유한 맛을 선보이는 ‘濟州膳제주선’에서는 10월 3일부터 31일까지 가을 제철 식재료로 구성된 ‘추석 멩질 밥상’을 선보인다. 신화테마파크에서는 10월 1일부터 12일까지 보름달 소원등 만들기, 스페셜 마술쇼, 라바 챔피언 등 다양한 이벤트도 선보인다.

밤하늘에 화려하게 수 놓는 화려한 불꽃놀이는 11일까지 8시 10분부터 매일 진행 될 예정이다. 이 밖에도 7,300m2 광활하게 펼쳐진 신화가든에서는 소금을 흩뿌린 듯한 새하얀 메밀꽃을 감상할 수 있다.

▶롯데월드= 롯데월드는 추석연휴 민속농악대 공연을 지속적으로 이어간다. 롯데월드 민속박물관에서도 전통 음악, 무용 등 전통 예술 공연 무대가 열린다.

롯데월드 민속박물관은 선사 시대부터 고구려, 백제, 가야, 신라, 고려 시대까지의 유물과 모형을 전시하고 있다. 입구와 영상실에서 한반도 모습, 백두산 천지, 풍물 놀이 등을 영상으로 보여준다. 모형촌에서는 실물 크기를 8분의 1로 축소한 2000여 점의 인형을 이용해 조선 시대의 세시풍속, 궁중의례 장면, 관혼상제, 양반과 서민들의 생활 모습 등을 보여준다.

참여 공간은 놀이 마당과 저잣거리로 나뉘어진다. 놀이 마당에서는 전통 예법에 따라 혼례를 치르는 전통 혼례청을 볼 수 있다. 전통 혼례청은 실제 혼례를 위해 대관한다.

롯데월드 민속박물관은 이번 추석, 새로운 방탈출 게임 ‘파란’을 오픈, 전통과 현대감각을 접목했다. ‘파란’은 메인 연기자가 참가자 각자에게 역할을 부여하는 ‘참여형 롤플레잉 콘텐츠’를 도입해, 한층 더 높은 몰입감을 제공한다. 참가자들은 롯데월드 캐스트로 입사해 박물관에 배치된 뒤, 비밀 지령을 받고 전시장을 누비며 미스터리한 사건을 해결한다.

▶곤지암= 경기도 광주에 위치한 곤지암리조트는 7일까지 일정으로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘추석 패밀리 페스티벌’을 진행하고 있다. 옥토버페스트도 함께 열린다.

리조트 메인 광장인 시계탑 광장에서 오후 1시부터 오후 6시까지 5개의 다채로운 전통 체험으로 꾸며진 추석 패밀리 페스티벌이 진행된다. 체험별 미션 완료 시 얻는 도토리를 통해 경품 이벤트인 ‘행운 뽑기 이벤트’ 참여 기회를 획득할 수 있으며, 아이와 부모 함께 떡메로 시루떡을 치고 즉석에서 따뜻한 시루떡을 나눠 먹을 수 있는 추석 인기 체험 프로그램인 ‘떡메치기 체험’에 참가할 수 있는 기회가 주어진다.

저마다의 소원을 보름달에 가득 채워주는 ‘달맞이 소원적기’ 체험, 누구나 자유롭게 딱지치기·비석치기·투호·제기차기 전통놀이를 ‘민속체험 연습장’에서 연습하고, 준비된 전통놀이 모두를 3분 내 통과하면 도토리가 제공되는 ‘전통놀이 릴레이’, ‘과거시험 장원급제’ 등 다채로운 전통 체험이 한복을 입은 사회자와 함께 진행된다. ‘추석 한마당’ 이벤트 운영 기간 우천 시에는 스키하우스 실내로 장소를 이동하여 운영할 예정이다.

▶비발디파크·솔비치= 강원도 홍천에 위치한 비발디파크는 오는 7일까지 메인센터 잔디 광장에서 투호놀이, 고리 던지기, 제기차기 등 전통놀이를 겨루는 ‘전통놀이 왕중왕전’을 연다.

또한 시골장터에서는 매일 오후 2시, 떡메치기 체험과 시식 이벤트가 진행된다.

오는 8일까지 소노벨 가든파인과 소노펠리체 산마르코 광장 등 단지 내 주요 쉼터에서 수공예품을 판매하는 플리마켓과 간단한 주류 및 안주를 즐길 수 있는 푸드코트가 운영된다.

특히 6일과 7일 저녁 7시부터는 버스킹 공연이 열린다.

쏠비치 삼척, 양양과 소노캄 거제에서는 바다를 조망하며 특별한 시간을 보낼 수 있는 식음 프로모션이 진행된다. 쏠비치 양양은 8일까지 베누스 광장에서 야외 바비큐존을 운영한다. 쏠비치 삼척에서는 11일까지 직영 식음업장에서 랍스터 석식 뷔페, 해파랑 한상 세트를 한정 판매하고, 야외 플리마켓과 버스킹 공연도 한다.

소노벨 양평에서는 6일까지 야외 잔디 광장에서 버스킹 공연과 수공예 체험 프로그램, 플리마켓을 연다. 소노벨 변산은 6일 추석 당일 오션플레이 실내존에서 키링 굿즈 교환권이 들어간 캡슐을 찾는 보물찾기 이벤트를 진행한다.