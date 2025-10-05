[헤럴드경제=김보영 기자] 추석 당일인 6일 귀경 차량이 몰리면서 서울방향 고속도로는 오전 7시부터 정체가 시작될 전망이다. 교통 혼잡은 새벽 1시가 지나서야 해소될 것으로 보인다.

5일 한국도로공사에 따르면 오는 6일 전국 고속도로 이용 차량은 667만대로 예상된다. 이날(575만대)보다 100만대 가까이 늘어난 수준이다.

수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 약 49만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 약 48만대로 전망됐다.

지방 방향은 오전 6~7시부터 정체가 시작돼 오후 3시 절정에 이를 것으로 예상된다. 이후 밤 11시~자정 사이 대부분 해소될 전망이다.

서울 방향은 오전 7~8시부터 막히기 시작해 오후 4~5시 정체가 가장 심할 것으로 보인다. 해소 시점은 새벽 1~2시쯤이다.

예상되는 최대 소요시간(요금소 기준)은 △부산→서울 9시간50분 △대전→서울 5시간30분 △광주→서울 8시간20분 △목포→서서울 9시간10분 △강릉→서울 6시간 △양양→남서울 4시간20분 등이다.

도로공사는 “추석 당일 성묘와 친지 방문, 나들이 등으로 연휴 기간 교통량과 양방향 정체가 최대에 이를 것”이라며 “오후부터 귀경차량이 집중돼 연휴 기간 중 서울방향 정체가 가장 심할 것”이라고 내다봤다.

한편 이날 밤 9시50분 현재 고속도로 정체는 대체로 해소된 상태다. 밤 10시 출발(요금소) 기준 지방 주요 도시에서 서울로 올라오는 데 걸리는 시간은 △부산 4시간30분 △울산 4시간10분 △목포 3시간50분 △광주 3시간20분 △대구 3시간30분 △대전 1시간30분 △강릉 2시간40분 등이다.