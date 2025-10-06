국비 1억으로 개발한 ‘스마트 조깅트랙 앱’ 2022년 출시 3개월만에 앱마켓서 사라져 684명 체험 프로모션 외에 운영실적 전무 등록 중단 이후 3년간 이용료 기계적 지출 “제대로 된 검토 없는 콘텐츠 개발의 결과”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국민체육진흥공단이 국비를 들여 개발했던 스마트 조깅트랙 어플리케이션(앱)이 정식 출시 3개월 만에 성과 없이 사라졌다. 이후 앱마켓에 등록도 돼 있지 않은 상황에서 구동 이용료는 계속 지출한 것으로 밝혀지면서 국민 혈세를 낭비했다는 비판이 제기된다.

국회 문화체육관광위원회 소속 박수현 더불어민주당 의원이 6일 국민체육진흥공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 공단은 국비 1억1110만원과 자체 예산 1150만원을 들여 스마트 조깅트랙 앱을 구축·운영했다. 공단은 이 앱에 대해 5G 기반 스마트 스포츠체험실 조성사업에 포함된 세부사업으로, 서울 송파구 올림픽공원 산책로 구간의 운동량을 측정할 수 있는 정보시스템이라고 설명했다.

스마트 조깅트랙 앱은 2020년 6월부터 2021년 3월까지 구축 단계를 거친 뒤 2022년 4월 Android·IOS 앱마켓에 정식 보급됐다. 하지만 다음 해(2023년) 정부 예산안에 유지보수 관련 예산이 포함되지 않으면서 업데이트가 중단됐고, 앱 출시 3개월 만인 2022년 7월에는 앱마켓에서 사라진 것으로 파악됐다. 정식 출시 전 시행된 684명의 체험 프로모션을 제외하면 뚜렷한 성과도 내지 못했다. 심지어 공단은 앱 다운로드 수와 활성 이용자 수 등도 정확하게 파악하지 못하고 있는 것으로 드러났다.

더 큰 문제는 해당 앱이 앱마켓에서 사라진 이후에도 혈세로 운영비용이 지출됐다는 점이다. 앱 구동을 위한 아마존웹서비스(AWS) 이용료가 2022년 366만원, 2023년 372만원, 2024년 127만원 등 총 867만원이 발생한 것으로 파악됐다. 관리 부실로 인해 앱 이용이 중단된 상태에서도 기계적으로 비용이 지출된 것이다.

박 의원은 “공단은 앱마켓 등록 중단 전후의 현황도 제대로 파악하지 못하고 있는 실정으로, 환류 과정도 제대로 이뤄지지 못했다”며 “사업성에 대한 제대로 된 검토 없이 유행에 따라 콘텐츠를 개발한 결과로, 국민의 세금을 낭비하는 일이 발생하지 않도록 주의해야 한다”고 지적했다.