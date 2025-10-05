[헤럴드경제=함영훈 기자] 내년 2월 일본 도쿄돔에서 공연하는 그룹 라이즈(RIIZE)가 팬들과 함께 1억여원을 사랑의열매에 기부했다. 초고속 도쿄돔 입성이라는 기록을 세우게 된 라이즈가 추석을 앞두고 선행을 벌이며 호평을 받고 있다. ▶헤럴드경제 지난 9월16일자 ‘라이즈, 초고속 도쿄돔 입성…K-팝 보이그룹 최단 기간’ 보도 참조

사랑의열매 사회복지공동모금회는 그룹 라이즈(RIIZE)와 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE)가 라이즈 데뷔 2주년을 맞아 1억 404만 6577원을 기부했다고 밝혔다. SM엔터테인먼트 소속의 라이즈는 2023년 9월 4일 데뷔한 보이그룹이다.

라이즈는 데뷔 2주년을 기념해 팬들에게 전하는 감사의 마음을 담아 팬클럽 브리즈의 이름으로 1억원을 기부했다.

이에 공감한 브리즈도 온라인 QR 기부 캠페인을 통해 404만 6577원을 모금하며, 사랑의열매에 총 1억 404만 6577원의 성금이 전달됐다.

모금된 성금은 저소득 가정 환아의 의료비 지원에 사용된다. 지원 대상은 소아암, 희귀질환, 인공와우 수술 등이 필요한 아동으로, 치료비 부담을 덜어 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다.

라이즈는 2023년 데뷔 이후 취약계층 청소년들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 여러 가지 형태로 꾸준한 나눔을 실천해왔으며, 공식 팬클럽 브리즈와 함께한 이번 기부를 통해서도 선한 영향력을 보여주고 있다.

사랑의열매 이성도 모금사업본부장은 “라이즈와 브리즈가 함께한 이번 모금 캠페인은 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 나눔 문화의 좋은 사례”라며 “사랑의열매도 앞으로 더 많은 이들이 참여할 수 있는 다양한 기부 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 사랑의열매는 아티스트와 QR기부 캠페 팬클럽 등의 모임이 가입할 수 있는 ‘나눔리더스클럽’까지 아티스트와 팬덤이 함께할 수 있는 다양한 기부 프로그램을 운영하고 있다. ‘나눔리더스클럽’은 3년 내 1000만 원 이상을 일시 또는 약정으로 기부하면 가입할 수 있다.